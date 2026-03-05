Fernando Alonso sufre daño en sus manos si da más de 25 vueltas con su Aston Martin

Aston Martin afrontará el inicio del Mundial de Fórmula 1 con una medida poco habitual. La escudería británica limitará el número de vueltas consecutivas que podrán completar Fernando Alonso y Lance Stroll durante el Gran Premio de Australia, primera cita del campeonato este fin de semana en Albert Park, para evitar posibles daños en los nervios de las manos provocados por las vibraciones del monoplaza.

El problema fue explicado por el director del equipo, Adrian Newey, quien confirmó que las vibraciones del motor Honda se están trasladando al chasis y, desde ahí, al volante, lo que acaba afectando directamente a los pilotos.

Según detalló el ingeniero británico ante los medios en el circuito australiano, esta anomalía está generando tanto problemas de fiabilidad como una preocupación mayor relacionada con la salud de los pilotos.

Un límite claro para Alonso y Stroll

La intensidad de esas vibraciones es tal que ambos pilotos han establecido ya un límite aproximado de vueltas consecutivas antes de que el riesgo físico sea demasiado elevado.

En el caso del bicampeón del mundo Fernando Alonso, el propio piloto asturiano considera que no debería completar más de 25 vueltas seguidas al volante sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos.

“Esa vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad, pero el problema mucho más importante es que finalmente se transmite a los dedos del piloto”, explicó Newey

La situación es aún más restrictiva para su compañero de equipo. Lance Stroll, según las mismas fuentes, estima que su límite se sitúa en 15 vueltas consecutivas antes de alcanzar ese punto de riesgo.

Estas cifras obligarán a Aston Martin a gestionar la carrera con cautela si el problema persiste durante el fin de semana.

La escudería admite que tendrá que limitar el ritmo

Ante esta situación, Newey reconoció que el equipo tendrá que controlar mucho la carga de vueltas que acumulan sus pilotos hasta que se encuentre el origen exacto de la vibración.

“Vamos a tener que limitar mucho el número de vueltas en carrera hasta que detectemos el origen del problema y podamos solucionarlo”, afirmó el responsable técnico.

La prioridad del equipo será evitar daños físicos en los pilotos mientras se trabaja en una solución definitiva.

Honda ya trabaja en la solución

Desde Honda, socio técnico de Aston Martin, también confirmaron que el problema está siendo analizado. El presidente de Honda HRC, Koji Watanabe, aseguró que los ingenieros ya están trabajando para identificar el origen de las vibraciones.

Sin embargo, el dirigente japonés evitó poner una fecha para su resolución.

“Estamos trabajando para resolverlo, pero dar un plazo concreto es bastante difícil”, reconoció.

Un inicio de temporada condicionado

El problema llega en un momento delicado para Aston Martin, que afronta el arranque del campeonato con el objetivo de consolidarse entre los equipos punteros de la parrilla.

Si las vibraciones persisten durante el Gran Premio de Australia, el equipo podría verse obligado a gestionar con cautela el ritmo de carrera de Alonso y Stroll, lo que condicionaría su estrategia en una cita que tradicionalmente marca el primer pulso competitivo de la temporada de Fórmula 1.