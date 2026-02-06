La Final de la Copa del Rey, en La Cartuja el 18 o 19 de abril

La comisión delegada de la RFEF ha aprobado este viernes, mediante votación, el adelanto de la final de la Copa del Rey, que estaba prevista inicialmente para el 25 de abril. La final se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

La decisión se justifica por la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos que estaban previstos para esa fecha en la capital hispalense, que celebra desde el 21 y hasta el 26 la Feria de Abril. Con este cambio, la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS se traslada al fin de semana del 25 y 26 de abril, tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y LALIGA.

El estadio de La Cartuja acogerá la final este año y los dos próximos. Mientras tanto, el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha fijado las semifinales: Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad. ¿Cómo condicionará este nuevo calendario el pulso por el título y la reorganización del tramo final de la temporada?

Semifinales: Atlético de Madrid-Barcelona

El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada en la Copa del Rey. Aquella eliminatoria terminó con el pase del conjunto azulgrana tras empatar en la ida (4-4) en el Camp Nou y ganar (0-1) en el Metropolitano.

En su camino hasta semifinales, el Atlético de Madrid ha eliminado al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5). El Barcelona, por su parte, dejó atrás a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

El derbi vasco: Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad

La otra semifinal será un derbi vasco entre Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, dos equipos que ya se midieron en la final de la temporada 2019/2020. Aquel partido se jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia, y se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.

Para el Athletic Club de Bilbao, tras ser eliminado de la Liga de Campeones y lejos de puestos europeos en la Liga, la Copa está siendo un bálsamo. El equipo ha alcanzado estas semifinales tras eliminar al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia.

La Real Sociedad, al no jugar la Supercopa de España, ha tenido que disputar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda se deshizo del Negreira (0-3) y posteriormente del Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos.

Fechas de ida y vuelta y nueva ventana para la final

Las eliminatorias de ida se jugarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero. La vuelta quedará para entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo.

Con el calendario ya reajustado, quedan fijadas tres claves principales: