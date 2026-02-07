Las fotos del Barcelona-Mallorca

Lamine Yamal festeja con Balde y con el resto de sus compañeros su gol al Mallorca.

Con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el Barcelona derrotó este sábado al Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y afianzó su condición de líder de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más.