Lamine Yamal festeja con Balde y con el resto de sus compañeros su gol al Mallorca.
Lamine Yamal festeja con Balde y con el resto de sus compañeros su gol al Mallorca. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Barcelona-Mallorca

Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal deshacen el lío del Mallorca (3-0)

Con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, el Barcelona derrotó este sábado al Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou y afianzó su condición de líder de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los azulgranas fueron de menos a más.

