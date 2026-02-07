DIRECTO
Toda la actualidad sobre el tiempo y el estado de los ríos en Sevilla
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, aplaude durante la ceremonia de inauguración de Milán Cortina 2026.
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, aplaude durante la ceremonia de inauguración de Milán Cortina 2026. / PAOLO GIANDOTTI | Efe

Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026

Milán Cortina 2026: la armonía entre ciudad y montaña inaugura unos Juegos Olímpicos históricos

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

"Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.

A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó 'Nessun dorma' de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
1/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
2/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
3/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
4/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
5/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
6/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
7/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
8/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
9/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
10/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
11/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
12/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
13/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
14/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
15/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
16/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
17/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
18/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
19/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
20/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
21/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
22/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
23/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
24/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
25/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
26/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
27/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
28/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
29/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
30/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
31/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
32/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
33/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
34/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
35/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
36/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
37/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
38/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
39/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
40/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
41/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
42/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
43/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
44/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
45/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
46/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
47/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
48/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
49/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
50/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
51/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
52/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
53/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
54/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
55/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
56/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
57/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
58/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
59/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
60/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
61/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
62/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
63/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
64/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
65/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
66/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
67/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
68/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
69/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
70/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
71/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
72/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
73/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
74/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
75/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
76/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
77/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
78/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
79/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
80/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
81/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
82/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
83/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
84/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
85/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
86/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
87/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
88/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
89/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
90/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
91/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
92/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
93/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
94/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
95/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
96/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
97/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
98/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
99/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
100/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
101/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
102/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
103/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
104/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
105/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
106/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
107/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
108/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
109/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
110/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
111/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
112/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
113/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
114/978 Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / PETER KNEFFEL | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
115/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
116/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
117/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
118/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
119/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
120/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
121/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
122/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
123/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
124/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
125/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
126/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
127/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
128/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
129/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
130/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
131/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
132/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
133/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
134/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
135/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
136/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
137/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
138/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
139/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
140/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
141/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
142/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
143/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
144/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
145/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
146/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
147/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
148/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
149/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
150/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
151/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
152/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
153/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
154/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
155/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
156/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
157/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
158/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
159/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
160/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
161/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
162/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
163/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
164/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
165/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
166/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
167/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
168/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe
Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026
169/978 Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 / Neil Hall | Efe