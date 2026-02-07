Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.
"Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.
A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó 'Nessun dorma' de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.
1/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
2/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
3/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
4/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
5/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
6/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
7/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
8/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
9/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
10/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
11/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
12/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
13/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
14/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
15/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
16/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
17/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
18/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
19/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
20/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
21/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
22/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
23/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
24/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
25/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
26/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
27/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
28/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
29/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
30/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
31/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
32/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
33/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
34/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
35/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
36/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
37/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
38/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
39/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
40/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
41/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
42/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
43/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
44/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
45/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
46/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
47/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
48/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
49/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
50/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
51/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
52/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
53/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
54/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
55/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
56/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
57/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
58/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
59/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
60/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
61/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
62/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
63/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
64/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
65/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
66/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
67/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
68/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
69/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
70/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
71/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
72/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
73/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
74/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
75/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
76/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
77/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
78/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
79/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
80/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
81/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
82/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
83/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
84/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
85/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
86/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
87/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
88/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
89/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
90/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
91/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
92/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
93/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
94/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
95/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
96/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
97/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
98/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
99/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
100/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
101/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
102/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
103/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
104/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
105/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
106/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
107/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
108/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
109/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
110/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
111/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
112/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
113/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
114/978Las mejores fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/PETER KNEFFEL | Efe
115/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
116/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
117/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
118/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
119/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
120/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
121/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
122/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
123/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
124/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
125/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
126/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
127/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
128/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
129/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
130/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
131/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
132/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
133/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
134/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
135/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
136/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
137/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
138/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
139/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
140/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
141/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
142/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
143/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
144/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
145/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
146/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
147/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
148/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
149/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
150/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
151/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
152/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
153/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
154/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
155/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
156/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
157/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
158/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
159/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
160/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
161/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
162/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
163/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
164/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
165/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
166/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
167/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
168/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe
169/978Las fotos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026/Neil Hall | Efe