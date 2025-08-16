Las fotos del Mallorca-Barcelona

El Barcelona empieza su camino de revalidar título con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.
Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.
1/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
2/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
3/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
4/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
5/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
6/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
7/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
8/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
9/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
10/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
11/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
12/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
13/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
14/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
15/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
16/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
17/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
18/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
19/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Cati Cladera | Efe
20/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Miquel A. Borrás | Efe
21/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Miquel A. Borrás | Efe
22/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Miquel A. Borrás | Efe
23/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Miquel A. Borrás | Efe
24/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Miquel A. Borrás | Efe
25/157Las fotos del Mallorca - Barcelona/Miquel A. Borrás | Efe
26/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
27/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
28/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
29/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
30/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
31/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
32/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
33/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
34/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
35/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
36/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
37/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
38/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
39/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
40/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
41/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
42/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
43/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
44/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
45/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
46/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
47/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
48/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
49/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
50/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
51/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
52/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
53/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
54/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
55/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
56/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
57/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
58/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
59/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
60/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
61/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
62/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
63/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
64/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
65/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
66/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
67/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
68/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
69/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
70/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
71/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
72/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
73/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
74/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
75/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
76/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
77/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
78/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
79/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
80/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
81/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
82/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
83/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
84/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
85/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
86/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
87/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
88/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
89/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
90/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
91/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
92/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
93/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
94/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
95/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
96/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
97/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
98/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
99/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
100/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
101/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
102/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
103/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
104/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
105/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
106/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
107/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
108/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
109/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
110/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
111/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
112/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
113/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
114/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
115/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
116/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
117/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
118/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
119/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
120/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
121/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
122/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
123/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
124/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
125/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
126/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
127/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
128/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
129/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
130/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
131/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
132/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
133/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
134/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
135/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
136/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
137/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
138/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
139/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
140/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
141/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
142/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
143/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
144/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
145/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
146/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
147/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
148/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
149/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
150/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
151/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
152/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
153/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
154/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
155/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
156/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press
157/157Las fotos del Mallorca-Barcelona/AFP7 / Europa Press