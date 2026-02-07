El Fundación Cajasol Andalucía arrolla en Haro y se afianza en la zona noble de la Liga (0-3)

El Fundación Cajasol Andalucía confirmó su excelente estado de forma con una victoria rotunda en la pista del OCISA Haro Rioja Vóley, al que superó por 0-3 (16-25, 16-25 y 17-25) en un encuentro dominado de principio a fin y que apenas se prolongó durante una hora y diez minutos. El triunfo permite a las nazarenas sumar tres puntos de enorme valor, enlazar su tercera victoria consecutiva en la liga y colocarse, de manera provisional, en la tercera posición de la clasificación, con 29 puntos, consolidando así su candidatura a los puestos de play off.

Desde el primer intercambio quedó claro que el equipo dirigido por Ricardo Torronteras había salido decidido a imponer su ritmo. El Fundación Cajasol Andalucía mostró un nivel altísimo en todas las facetas del juego, con una gran solidez en la recepción, precisión en la distribución y una notable contundencia tanto en ataque como en bloqueo. El 5-10 inicial reflejaba ya la superioridad visitante, con Hemery Herman conectando con fluidez con todas sus atacantes y dando continuidad a un juego rápido y muy difícil de defender.

Por las alas, Maguilaura Frías y Jada Burse comenzaron a sumar puntos con regularidad, mientras que por el centro Louise Sansó encontraba espacios ante un bloqueo local que no lograba ajustarse. El Haro Rioja Vóley trataba de mantenerse en el set apoyándose en Vivas, aunque sin demasiado acierto. Con el marcador en 8-14, la entrenadora local, Esther López, solicitó el primer tiempo muerto del encuentro, pero la reacción no llegó. El saque nazareno seguía haciendo daño y el bloqueo estaba perfectamente sincronizado. Una interrupción de Herman puso el 12-18, y el primer parcial quedó prácticamente sentenciado. Finalmente, Lucía Prol cerró el set con un ataque certero para el 16-25.

El segundo set arrancó con algo más de igualdad, con ambos equipos intercambiando puntos y pequeñas ventajas. Sin embargo, el Fundación Cajasol Andalucía no tardó en volver a marcar las diferencias. Un saque directo de Lucía Prol colocó el 6-9 y obligó de nuevo a Esther López a detener el juego con 7-11 en el marcador. A partir de ahí, las nazarenas crecieron desde la defensa, donde Bianca Polo, actuando como líbero por la baja de Isabel Barón, ofreció una actuación muy segura y constante.

Autoridad absoluta

La superioridad visitante se fue acentuando con el paso de los puntos. Maguilaura Frías lideró el ataque sin encontrar oposición clara, mientras el bloqueo seguía cerrando líneas y limitando las opciones ofensivas de las riojanas. El parcial avanzó con un dominio claro del Fundación Cajasol Andalucía, que volvió a cerrar el set con idéntico resultado que el primero, 16-25, en apenas 21 minutos de juego, reflejo de la autoridad mostrada sobre la pista.

El OCISA Haro Rioja Vóley intentó cambiar el guion en el tercer set. Su arranque fue prometedor, con un 7-3 inicial gracias a los puntos de Vivas y Florencia Giglio, que parecían dar esperanza a las locales. Sin embargo, fue solo un espejismo. El conjunto nazareno reaccionó con rapidez y, en un abrir y cerrar de ojos, dio la vuelta al marcador. Las acciones de Lucía Prol, Jada Burse y Maguilaura Frías llevaron el electrónico hasta el 10-13, devolviendo el control total del partido a las visitantes.

A partir de ese momento, la superioridad del Fundación Cajasol Andalucía fue en aumento. El Haro Rioja Vóley no encontró la manera de superar el bloqueo nazareno, cada vez más sólido y bien posicionado. Con el 14-20, la distancia ya era insalvable para las riojanas. La sentencia definitiva llegó de la mano de Alejandra Pérez, recién incorporada a la pista, que cerró el set y el partido con un ataque por zona cuatro para el 17-25.

Con esta victoria, el Fundación Cajasol Andalucía reafirma su gran momento de forma y mantiene una línea ascendente que lo sitúa como uno de los equipos más fiables del campeonato en este tramo de la temporada. El próximo compromiso será este miércoles, cuando reciba al Arenal Emevé en el pabellón de Los Montecillos a partir de las 19:00 horas, en una jornada intersemanal clave para seguir sumando y afianzarse en la zona alta de la clasificación.