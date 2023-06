El ex futbolista Fernando Vega se impone en La Luisiana

El Circuito Provincial de Sevilla BTT Media Maratón 2023 dijo ‘hasta luego’ el pasado sábado en La Luisiana, localidad donde se disputó la última cita de la competición antes del parón veraniego. Una madrugadora ‘I Media Maratón BTT La Luisiana’ que contó con una participación de alrededor de 150 deportistas que aceptaron el reto marcado por el C.D.C. Desnivel Zero, organizador del evento.

La tempranera salida fijada a las 9 de la mañana mitigó algo el fuerte calor reinante, con un recorrido exigente de unos 50km y alrededor de 1.000m de desnivel positivo acumulado en el que los favoritos no fallaron y estuvieron delante hasta mitad de carrera en un grupeto. Ya en el segundo tramo la carrera se aceleró, con ataques e intentonas de unos y otros, siendo finalmente el máster 30 Fernando Vega (C.D. Expobikes) el primero en cruzar la meta. A menos de un minuto llegó el élite Santiago Palomares (C.D. Karbobike) y tercero de la general masculina fue Roberto Vega (C. Triatlón Marchena).

En cuanto a la general femenina, una constante y batalladora Eloisa Jiménez (C. Atletismo Beiman) tuvo que sufrir pero finalmente logró un merecido primer puesto. A dos minutos en meta entró la también máster 40 Lidia Morente (C.D. Conil Bikes Team), mientras que la tercera corredora en cruzar la línea de llegada fue Ana Belén Serrano (C. Peña Ciclista Lora del Río), que debió esforzarse también ante el empuje de otras corredoras que no se lo pusieron nada fácil.

Ganadores por categorías

Cadete: Pablo Salguero y Sara Conejo (C.D. Culmar).

Júnior: Saúl Morón (Symisur Centauro Bikes).

Sub23: Manuel González (C.C. La Escalada).

Élite: Santiago Palomares (C.D. Karbobike) e Isabel Illangua (C.D. Bici-Manía Extreme).

Máster 30: Fernando Vega e Irene Guerrero (ambos del C.D. Expobikes).

Máster 40: Ricardo Álvarez (C. Triatlón Marchena) y Eloisa Jiménez (C. Atletismo Beiman).

Máster 50: Ludwig Ortner (C.C. Sirocco Bike).

Máster 60: Antonio Cruz (C.D. Bici-Manía Extreme).

Junto a los miembros del club organizador estuvieron presenciando este evento deportivo María del Valle Espinosa, alcaldesa de La Luisiana y su concejal de Deportes, Ignacio Mateo.

La siguiente prueba de esta competición provincial será la ‘VI Media Maratón Rompepiernas de Gerena’, fijada en calendario para el 7 de octubre y cuyas inscripciones se abrirán más adelante.

Clasificación por clubes

Después de haberse celebrado ya cinco pruebas el líder es el C.D. Babuxa Team, que cuenta con 550 puntos, cinco más que un C.D.C. Desnivel Zero que se acerca al primer puesto. Tercero, también muy bien situado, es el C.D. Zambrus Bikes, que con 540 puntos en su haber sigue aspirando a todo a falta de dos pruebas por disputarse.