Las Guerreras Arena logran el bronce en los World Games

Los World Games de balonmano playa disputados en China se han cerrado con cara y cruz para los nuestros. Las guerreras lograron la medalla mientras que los hispanos se quedaron a las puertas en el Shoot-out.

Las Guerreras llegaron al partido por el bronce tras perder (2-1) en las semifinales con Argentina. En el partido de hoy contra Dinamarca las de Juan Pablo Morillo salieron con una amplía producción ofensiva, que le permitió llevarse el primer set por 20-16 ante unas danesas que se mostraron muy fuertes también en la parcela ofensiva.

En el segundo set las Guerreras salieron arrollando llegando a colocar un parcial de 12-4 en el marcador. Tras un tiempo muerto las danesas reaccionaron, pero fue insuficiente para contrarrestar el dominio español y el resultado terminaría en 18-10, suponiendo una victoria cómoda para las nuestros por 2-0.

Para los Hispanos no corrió la misma fortuna y volvió a ser condenado por el Shoot-out que ya le costó la clasificación a la final en un duelo contra Portugal. En el día de hoy contra Brasil vivimos un apasionante primer set que culminó en 23-22 gracias al gol de oro anotado por Manu Ramírez.

En el segundo set el combinado carioca se hizo con la victoria con un inicio en el que se distanciaron en el marcador (2-8). Aunque los de Miguel Cristóbal Rueda frenaron la sangría se quedaron lejos de la remontada y acabarían sucumbiendo con un marcador de 12-17.

Ya en el Shoot-out ambas selecciones comenzaron anotando sus dos lanzamientos. El fallo de Gustavo Morais acercaba a los españoles a la victoria, pero posteriormente un fallo de Gonzalo Cervera igualó las tornas. Tras los aciertos en el cuarto lanzamiento de cada selección Renan Carvalho anotaba dejand toda la presión a Pablo Martín, que no fue capaz de anotar su lanzamiento y certificó la derrota ante Brasil: 1-1 (6-8).