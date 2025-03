Huijsen: "España es mi casa, me siento español”

Las Rozas/Dean Huijsen nació en Ámsterdam, pero se siente español. Especialmente, malagueño. Su progresión en el Bournemouth y las bajas en el centro de la defensa de la selección han acelerado la decisión de Luis de la Fuente. Podrá debutar precisamente ante el equipo nacional que abandonó por sentimiento. Su ídolo es Sergio Ramos y, pese a que en su día optó por irse al Juventus antes que al Real Madrid, afirma que es "un orgullo" sentir el interés del club blanco.

Todo ha pasado muy rápido en la vida de Huijsen (Ámsterdam, Países Bajos, 2005). Desde que se ganó la continuidad con Andoni Iraola en el Bournemouth ha dado saltos de gigante, fieles a su altura (1,97).

Las lesiones de Laporte y Vivian, la posterior de Íñigo Martínez tras la lista, permiten dar el salto a la absoluta desde la sub-21 a Dean, que en 2024, nada más recibir el pasaporte español, decidió cerrar su etapa en las categorías inferiores de Países Bajos para marcharse a jugar con el país que siente como el suyo.

Con el sueño a largo plazo de volver algún día al Málaga de su corazón, ciudad en la que tiene su vida y sus amigos de infancia, Huijsen reflexiona sobre su fugaz carrera en una entrevista con Efe. Técnicos como Mourinho, De Rossi, Allegri, ahora Iraola, han impulsado el crecimiento de un central en el que tienen puestos los ojos grandes clubes de Europa.

Pregunta.¿Cómo se decide por España tras nacer en Ámsterdam y haber jugado en categorías inferiores de Países Bajos?

Respuesta. Siempre digo que España es mi casa, en cuanto puedo voy a España y vuelvo a casa. Soy español. Me siento español y en cuanto surgió la oportunidad la tomé porque es lo que siento.

P.¿Le marcó más la infancia que su lugar de nacimiento?

R. He vivido toda la vida en España y todo lo del fútbol lo hice aquí. Mis amigos de la infancia son españoles.

P.Entonces, ¿por qué jugó primero con las categorías inferiores de Países Bajos?

R.Al principio no tenía pasaporte español y cuando surgió la posibilidad de que me hicieran el pasaporte exprés tomé la decisión.

Jugué antes con Holanda porque no tenía el pasaporte español, pero cuando me dieron el pasaporte tuve claro que quería jugar con España"

P.¿Quién fue una pieza importante para dar ese paso?

R.En ese momento estaba Francis (exdirector de cantera de la selección) y cuando estaba en Italia vino a verme, hablamos y yo no tuve duda. Al día siguiente lo llamé y le dije que quería jugar con España.

P.¿Influyó el sentimiento o dio mayor importancia a la dinámica ganadora de la selección española?

R.No, yo en realidad tomé la decisión antes de que España ganase la Eurocopa porque me siento español.

P.¿Quién fue su ídolo?

R.Sergio Ramos, para mí ha sido el mejor central de la historia. Lo tenía todo. Salida de balón, defensivamente era agresivo, un líder, metía goles siendo importante para el equipo. También del sur, como yo. Creo que nos parecemos un poco.

P.¿Es el jugador en el que más se fijo para ser central o tiene más referentes?

R.Hay centrales muy buenos en el mundo como Van Dijk, que me parece el mejor en este momento. En el pasado me gustaban mucho Ramos y Piqué.

Soy del Málaga, siempre iba a los partidos en La Rosaleda. Espero volver algún día."

P.¿Cuál es su primer recuerdo de la selección española?

R.El Mundial que ganó España. No me acuerdo mucho porque tenía 5 años, pero lo recuerdo. Era una generación muy buena.

P.Llega muy joven a la absoluta, con 19 años, pero claro, viendo a Lamine Yamal que aún tiene 17, ya nada es pronto...

R.Los hay más jóvenes, Lamine pero también Pau Cubarsí. Para mí es un orgullo poder estar en la absoluta. Lamine abrió un camino para demostrar que la edad no importa y ahora nos tenemos que aprovechar.

Huijsen posa en las instalaciones de Las Rozas. / Juan Carlos Hidalgo | Efe

P.Antes incluso que Yamal, con 15 años, Huijsen ya se entrenaba con el primer equipo del Málaga...

R.Sí, antes de irme entrené con ellos varias veces. El primer día me caí un poco porque me quitó Pellicer después de dar un pase de tacón, pero luego todo fue muy bien. Soy del Málaga a muerte, lo digo siempre, pero así surgieron las cosas y creo que elegí lo mejor para mí. Yo siempre iba a los partidos en La Rosaleda. Espero volver algún día. Me costó bastante tomar la decisión, fue difícil pero creo que era lo mejor para todos.

La convocatoria marca el mejor momento de mi carrera y debutar sería aún mejor"

P.Desde entonces ha pasado por grandes clubes sin asentarse, ¿a qué se debe y qué ha aprendido de cada país?

R.Me fui a la Juve con 16 años y pasé por la cantera hasta llegar al primer equipo. La temporada pasada llegué cedido a la Roma, jugué allí medio año hasta que me compraron en Inglaterra. La razón por la que me fui a Italia era por mejorar defensivamente, quería ser más completo. En España me quedé con la salida de balón y en Inglaterra con la intensidad con la que se juega. El ritmo alto y el uno contra uno me ha hecho aprender mucho.

P.¿Qué entrenador le marcó más?

R.He tenido buenos entrenadores, Iraola me está marcando mucho. Antes estuve con Mourinho, De Rossi, Allegri... sólo puedo estar agradecido a ellos porque me han dado oportunidades. De todos he cogido algo, he aprendido.

P.Mourinho lo llamó para convencerlo de que fuese al Roma...

R.Me llamó y fue una experiencia. De él me quedo con la competitividad que te enseña, defensivamente aprendí mucho aunque estuve poco tiempo con él. Me habría gustado estar más. Con De Rossi también estuve muy bien y fue como un segundo padre para mí. En Italia lo defensivo es clave, me ayudaba también fuera del campo, se preocupaba de cómo estaba y cosas así.

Me fui a Italia para mejorar defensivamente, quería ser más completo"

P.Con Iraola ha encontrado la continuidad para dar el salto.

R.Jugamos un juego muy ofensivo, con presión alta y muchas veces expuestos al uno contra uno. Eso te hace estar siempre con alta intensidad y estoy aprendiendo mucho. Lo estoy haciendo bien y estoy contento.

P.Al abandonar el Málaga, sobre la mesa tuvo una oferta del Real Madrid. ¿Por qué no quiso crecer en su cantera?

R.Creo que fue una decisión medida, quería por la fama de Italia irme a la Juve donde estaban Chiellini, Bonucci, Barzagli y estos centrales históricos. Quería aprender lo defensivo, que también se aprende en España, pero allí se trabaja más. Creo que fue una decisión correcta.

P.El destino futbolístico hace que justo pueda debutar con España en la absoluta precisamente ante el país del que se marcha, Países Bajos...

R.Tengo ganas de jugar, para mí es un orgullo, sea contra quien sea ojalá pueda jugar. No sé cómo me recibirán, si bien o mal, pero he hecho lo que sentía.

Me fui a la Juve donde estaban Bonucci, Chellini y Barzagli, centrales históricos"

P.¿Guarda algún vínculo con el país?

R.Tengo familia en Holanda, también en España. Es mi único vínculo. Yo cuando paro en Inglaterra me voy a vivir a Málaga y en verano a Marbella. Llevo muchos años sin ir allí.

P.¿Visualiza ya el momento de su debut con España?

R.Ojalá se produzca, pero si no pasa, a seguir trabajando. Ya la convocatoria marca el mejor momento de mi carrera y debutar sería aún mejor. A ver qué pasa. En España están los mejores jugadores y es un orgullo estar con ellos. En la Eurocopa cuando la veía estaba flipando al ver cómo jugaban, espero poder aportar algo.

P.¿Países Bajos es una selección más peligrosa de lo que mucha gente piensa?

R.Sí, tiene muy buen equipo, pero nosotros somos fuertes y tenemos bastantes posibilidades de ganar.