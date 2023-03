Un jueves con sensación de catarsis

FUE una noche que tuvo mucho de anuncio de catarsis. Catarsis que sería bienvenida en el Sevilla y que ojalá no sirva para cambiar el rumbo de este Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Una jornada de cal y mucha arena que da mucho que pensar, pero que reconcilia con algo archisabido y es que la Liga Europa está tan al modo que desea el Sevilla que hasta puede considerarse como el bálsamo de Fierabrás que cura sus heridas.

Eliminado prematuramente el Barça por quien prácticamente ejecutó al Betis en la ida y caído la Real Sociedad ante la Roma de Mourinho, sólo el Sevilla dejó incólume el pabellón español en ese jueves cuaresmal. Es señal inequívoca de que la andadura liguera de la tropa nervionense no se ajusta al auténtico potencial de su plantilla. El Fenerbahçe, que bien pudo ir por delante en el descanso, habrá sentido en sus carnes cuál es el peso específico de su multilaureado rival.

La trayectoria del Betis en el curso dio cierto pie al optimismo, pero Old Trafford son palabras mayores y bien que lo pagó a través de un segundo tiempo calamitoso y en el que se demostró que no todo el monte es orégano en ese plantel. Incomprensible la presencia de Abner en el bloque titular y con las limitaciones a estribor de Sabaly, el equipo duró lo que duró y sólo hay que rezar cuanto se sepa para que lo ocurrido en el Teatro de los Sueños no tenga carácter premonitorio.

Y ahora viene la autenticidad del fútbol, el todos contra todos de la Liga. ¿Se resentirá el Betis en la importante cita en La Plana por la debacle de Mánchester? ¿Se convertirá el Almería en víctima propiciatoria por el bálsamo que el Sevilla tomó de los turcos? Preguntas para afrontar la vigésima quinta jornada liguera con la inquietud de saber si ese jueves continental ha fijado una catarsis para ambos, para sólo uno de los dos o para ninguno. Fútbol es fútbol, que decía Boskov.