Kurzawa confirma contactos con Betis y Sevilla: "He hablado con los dos equipos y ambos me atraen"

Sevilla/El futuro del lateral Layvin Kurzawa es una incógnita absoluta. El francés finaliza contrato este 30 de junio con el PSG y quedará como agente libre, por lo que en estos momentos se encuentra valorando todas las alternativas que tiene sobre la mesa. A sus 31 años, eso sí, Kurzawa sólo ha disputado ocho partidos en las tres últimas temporadas, una situación que puede generar dudas en los clubes a la hora de afrontar su fichaje.

En una entrevista para el canal de YouTube de Carré, el carrilero zurdo se refirió a los dos clubes hispalenses, Betis y Sevilla, dos opciones muy bien valoradas por parte del galo. En primera instancia, Kurzawa confirmó que visitó Sevilla y estuvo en contacto con los dos clubes para tantear su posible contratación. "Es verdad, estuve allí -en Sevilla-. Y si me tomé el tiempo de ir a visitar la ciudad es porque me gusta. Hablamos con los dos equipos. No visité las instalaciones de los clubes pero hablé con las personas que hay que hablar", admitía el lateral izquierdo.

Kurzawa, seducido por Betis y Sevilla

Kurzawa, que se convertirá en agente libre a partir del 30 de junio y ya puede firmar por cualquier equipo, no tuvo problemas en reconocer abiertamente que las dos propuestas son de su agrado: "Ambos equipos me atraen. Tienen jugadores grandes con los que coincidí, como Fekir y Bakambu o Sergio Ramos y Ocampos en el otro lado", admitía el zaguero formado en el Mónaco.

"Los dos clubes podrías ser una buenas opciones muy felices para mi familia. Los detalles son importantes y Sevilla tiene buenos proyectos deportivos, ya sea con el Betis, que va a jugar Conference League, o el Sevilla, con una gran historia. Es muy interesante para mí", concluyó.

El Betis ya ha incorporado al primer lateral izquierdo que necesitaba con Romain Perraud, quien aterriza este lunes en Sevilla, aunque necesita firmar a otro para paliar la marcha de Juan Miranda. Por su parte, en el Sevilla no se descarta la salida de Marcos Acuña este mercado veraniego mientras Adrià Pedrosa continuará.