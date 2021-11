Luis Enrique: "Solo hay un partido, contra Grecia en Atenas"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, mostró una confianza total en sus jugadores ante los compromisos frente a Grecia y Suecia de esta semana, en los que la Roja se juega el acceso directo al próximo Mundial, y afirmó que ahora para su equipo "solo hay un partido", contra el conjunto heleno en Atenas.

El técnico español confirmó la baja de Mikel Merino contra los griegos, resaltó el cambio de sistema de su rival de este jueves y mostró su confianza en que, al tener opciones de clasificación o repesca, no se encierre ante su afición en el Olímpico de Atenas.

"Con respecto al primer partido han cambiado de sistema. Ante nosotros fueron muy defensivos, hemos visto que han hecho buenos partidos con buenos resultados y espero a una Grecia motivada en su estadio ante su gente. Es muy buen equipo defensivo, nos costó hacerle ocasiones de gol y nos va a costar con y sin balón, porque cuando ellos lo tienen saben lo que tienen que hacer", analizó en rueda de prensa.

"No hay ningún atisbo de duda", afirmó Luis Enrique cuando se le preguntó si a sus jugadores les ha pedido que no piensen en Suecia. "Solo hay un partido, contra Grecia en Atenas. No hay ningún partido más. Pensar en lo que viene a continuación solo te descentra de lo importante. Hay que ser ambiciosos e ir a por el partido desde el principio. Es lo que haremos", aseguró.

Luis Enrique debe buscar nuevas variantes para no cometer los mismos errores que en Granada, cuando Grecia se llevó un empate en la primera jornada de la fase de clasificación: "Es un equipo muy bien organizado, ya lo era con 4-5-1 en España y le generamos menos ocasiones de las que nos hubiera gustado. Fue mérito de ellos, les tenemos que presionar bien sin balón y también hay la posibilidad de que con nuestro juego les encerremos".

"Esa es la fase más difícil del juego que le cuesta a todas las selecciones. Tenemos recursos para solventar esas situaciones. Ellos tienen posibilidades de repesca o clasificarse y es posible que intenten atacar más de lo normal. Firmaría tener un partido que encierras al rival en su área. Veo a los jugadores con la capacidad para solventarlas", dijo.

El seleccionador elogió a Dani Carvajal, que regresa más de un año después tras superar numerosas lesiones musculares: "Entrenar a Carvajal y convocarlo es un gusto porque detrás del excelente jugador hay una persona madura que sabe afrontar la adversidad. Nos va a ayudar en el terreno de juego. Ha ido cambiando cosas, explorando para mejorar rendimiento. Le veo con la misma ilusión, ganas de aprender e intensidad en entrenamientos".

La atención de Luis Enrique no se desviará del partido ante Grecia y dijo que es probable que no vea el encuentro que antes juega Suecia en Georgia: "No nos interesa ese partido. Hubiera preferido que fuese a la misma hora, pero nos da igual, queremos ganar nuestro partido sin pensar en el resto".

Las ausencias de Ferran Torres, Mikel Oyarzabal o Ansu Fati en ataque dan a Luis Enrique la opción de regresar a un planteamiento con un delantero centro puro: "Ferran puede jugar de 9, pero es un jugador de banda. Álvaro Morata está en su nivel, en su rendimiento. Lo veo muy predispuesto".

"El hecho de no poder contar con jugadores por lesión abre la puerta a nuevos y estoy encantado de recibirlos. Se les ve en su cara la ilusión, están supermotivados y es un estímulo. Vuelve Rodrigo, al que tenemos muchas ganas de ver de nuevo, y también De Tomás, un 9 más puro con capacidad para asociarse, con remate y con gol. Me hace ser optimista, estoy encantado y convencido de que podemos ver un gran partido de fútbol y que los jugadores van disfrutar de su trabajo", sentenció.

"Soy muy happy"

El míster rebajó la tensión con la que saltarán sus jugadores en los dos últimos partidos de clasificación con un mensaje "optimista", convencido de que vencerán ambos encuentros y asegurando que "los pensamientos generan energía" y él es "muy happy".

A Luis Enrique no le gustó la preocupación que sentía en la sala de prensa del Olímpico de Atenas y rebajó tensión con su mensaje, consciente de que llegará a sus jugadores. "Hay que ser optimista y pensar que todo va a salir muy bien porque los pensamientos generan una energía, las acciones, la manera de afrontar la vida y yo soy muy happy. Pienso que vamos a ganar los dos partidos, a superar las dificultades y ya habrá tiempo de pensar en cosas feas", dijo cuando fue preguntado por la repesca a la que caería España si no vence los dos partidos.

El seleccionador respaldó su optimismo en lo que ha sentido en los días de trabajo con sus jugadores. "Tengo mucha suerte porque después de ver las sesiones de entrenamiento, la verdad es que soy más que optimista. Me siento más que confiado y tranquilo a la hora de valorar el partido. Soy muy afortunado de ser seleccionador de un país que tiene 60 jugadores de nivel para la selección y lo que me han transmitido es para estar tranquilo, con confianza y preparado para las adversidades porque es indudable que va a ser un partido difícil", aseguró.

Para Luis Enrique, la selección española "tiene que estar obligada a intentar ganar cada partido" y defendió que están acostumbrados a hacerlo con presión. "Siempre hay presión, no ha habido un solo partido como seleccionador que no haya tenido la presión de ganar. Os veo preocupados por la presión, tuve quince años de jugador y doce de entrenador, bendita presión, que maravilla, el problema es cuando no la tienes", afirmó.

"Luis Enrique ha nacido con presión en Gijón, un paraíso mundial. He tenido la suerte de jugar con presión desde muy temprana edad, me va la marcha. La verdad fui muy sincero el día de la lista, pero después de verlos entrenar solo me queda transmitir la confianza que me hacen sentir para que desarrollen al máximo su juego", añadió.

Defendió Luis Enrique que el premio de sellar el pase a un Mundial genera una ilusión mayor a la responsabilidad que puede sentir el jugador ante el fracaso. "Darnos toda la presión del mundo que el equipo ha demostrado siempre que con presión rinde, sin ella no seríamos la selección española".

"La ilusión que tenemos por ganar estos dos partidos es tan grande que estamos en la misma situación que cada partido. Nuestra responsabilidad es representar a nuestro país y se valora luego como se da el partido. El error quizás sea mío por ser tan sincero el día de la lista pero para que estéis tranquilos, la presión es la misma", sentenció.