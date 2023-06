La marcha de Messi a Miami no deja víctimas

COMO incondicional admirador de Messi veo adecuada su decisión de ir a una Liga menor y dejarse de unas segundas partes que no siempre son buenas. Además, en la situación del Barcelona no se dan las condiciones idóneas para su regreso y creo que también para un club que atraviesa el peor momento económico de su historia es bueno que el mejor futbolista que conocimos no viva la experiencia de su retorno a casa.

Miami debe ser un destino placentero para Leo, aparte de ver cumplidas unas exigencias económicas que en el Barça habrían provocado un tsunami en su vestuario. Junto a todo esto, la frustración de no volver a ver con asiduidad al genio rosarino en nuestros campos, con lo que LaLiga se queda para siempre con su mayor señuelo. Esos años en que Messi y Cristiano alternaban el papel de liebre a perseguir dieron un fruto de goles y de estallidos de fútbol que jamás olvidaremos.

Fue bonito mientras duró y duele que el maldito parné cause un estropicio como éste. Un estropicio mayúsculo que tuvo su aperitivo en los dos cursos desperdiciados en esa frustración llamada París Saint Germain. La estancia de Messi en la Ligue no ha aportado gran cosa en su carrera, pero sirvió para mantenerle en modo de hacerse con su gran ilusión, la de ganar un Mundial con su adorada albiceleste. Y da la impresión de que tras eso quedaba poco por lo que luchar.

A punto de cumplir treintaiséis años, la Liga yanqui reúne todas las condiciones para el tramo postrero del argentino. Imagino la frustración del culé, pero tampoco procede estirar el chicle hasta romperlo y bien hace Leo en probar en el club de Beckham, donde las exigencias serán mucho menores en tamaño que la ristra de dólares que llevará a su hacienda. Como español me duele no verlo a menudo, pero la vida sigue y pienso que con esta medida no habrá víctimas.