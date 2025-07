Marina García Polo: "Queremos dejar la imagen de España lo más alto posible"

Ya está en marcha el Mundial de Natación que se disputará hasta el próximo 3 de agosto en Singapur. Entre los numerosos representantes españoles que competirán en la cita, hay varias nadadoras hispalenses. Una de ellas es Marina García Polo (5/12/2004). La sirena de Dos Hermanas, integrante del Sincro Sevilla, participará en la rutina acrobática tras ser convocada por la seleccionadora Andrea Fuentes. La nazarena logró la medalla de bronce el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París y tras un gran Europeo en el que logró tres medallas, aspira a volver a subir al podio y seguir sumando éxitos. Antes de que arranque su participación y ya en la concentración para el campeonato, atendió a Diario de Sevilla.

–¿Cómo surgió su pasión por la natación artística y qué le llevó a especializarse en esta disciplina?

–Yo empecé a hacer gimnasia rítmica como hacía mi hermana mayor; gracias a una amiga de mi madre, mi hermana fue a probar la sincro en el club sincro Sevilla, a ella le gustó mucho y fui yo detrás a probar también. Estuvimos un tiempo compaginando ambos deportes, pero llegó un momento que tuvimos que decidirnos por uno, y escogimos quedarnos en el agua.

–¿En qué disciplina dentro de la natación artística se siente más cómoda y por qué? ¿Y cuál es aquella en la que se siente menos a gusto?

–A mí me encanta hacer equipo, mi rutina favorita es el equipo acrobático, es el más espectacular y el que más motiva a la hora de nadarlo. Sin embargo, no me siento nada cómoda nadando sola, me siento sola ante el peligro y prefiero estar acompañada de mis compañeras tanto en los entrenos como en las competiciones.

–Ha cosechado numerosas medallas en Europeos, Mundiales y Copas del Mundo, pero el bronce en París 2024, ¿es el logro que más le ha marcado en su carrera hasta el momento?

–Sin duda si. Fue un año largo y duro, hubo muchos momentos en los que dudé si llegaría o no, y el haber conseguido superarlo y además con una recompensa tan gratificante como es la medalla fue el cierre de temporada que necesitaba para poder seguir motivada otra temporada más.

–Ya ha subido al podio en varias ocasiones. ¿Qué se le pasa por la cabeza en esos momentos tan especiales?

–Siempre me acuerdo de mi familia, y de todos los que me han estado apoyando en los momentos buenos y malos, porque los logros no son solo míos, sin ellos no podría conseguir nada de lo que consigo.

–En pocos días arranca el Mundial, al que llegan en un gran momento tras dominar en el Europeo y realizar una excelente actuación en la Superfinal. ¿Cuál es el objetivo del equipo en esta cita mundialista?

–Pues vamos a intentar dejar la imagen de España lo mejor que podamos, defendiendo nuestro objetivo principal que es inspirar, y disfrutar de lo que hacemos. Hemos subido la dificultad en todas las rutinas así que vamos a por todas. A luchar hasta el final.

–¿Qué significa formar parte del Sincro Sevilla?

–Es el club que me lo ha enseñado todo, que siempre ha confiado en mí y que me ha ayudado a subir hasta donde estoy. Gracias al club que apuestan y dan todo por sus nadadoras. Es una familia y siempre que vuelvo lo siento como una casa, ellas confían en mí ciegamente y eso me da mucha tranquilidad. Siempre están cuando lo necesito.

–¿Es aún más especial compartir los éxitos con otras nadadoras sevillanas como Alisa Ozhogina y Aurora Lázaro?

–Es muy emocionante, nos entendemos muy bien entre nosotras, sabemos lo que es estar lejos de casa y nos apoyamos entre nosotras para no sentirnos solas; es como estar un ratito en casa de vuelta. Es muy especial compartir todo esto con ellas .

Las sevillanas Marina García y Alisa Ozhogina tras un entrenamiento / Sincro Sevilla

–¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar con Andrea Fuentes, que para muchas de ustedes es todo un referente en este deporte?

–Andrea es una persona que sabe muchísimo, nos hace disfrutar de lo que hacemos y nos motiva para dar lo mejor de nosotras cada día. Nos inspira y siempre tiene ideas nuevas. Nos lleva a descubrir cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer, además confía en nosotras y en nuestro potencial y siempre nos lo deja claro para que nosotras también confiemos.

–¿Ha vivido algún momento difícil en su carrera deportiva en el que haya pensado en dejarlo todo y dedicarse a otra cosa?

–Si, la temporada pasada hubo un momento que se nubló todo un poco, no sabía si iría a las olimpiadas, empecé a dudar de si podría conseguirlo y no confiaba nada en que terminaría la temporada feliz de lo que había conseguido, pero como ya he dicho, gracias a mi familia y a todos los que me apoyaron pese a que yo no quería seguir intentándolo, superé todo y eso.

–La confianza y la buena convivencia entre compañeras son fundamentales para lograr una buena rutina por equipos. ¿Suelen realizar actividades conjuntas los días previos a las competiciones?

–Siempre intentamos pasar mucho tiempo juntas, dar paseos o jugar a alguna tontería para poder desconectar y hacer lo que nosotras llamamos team building. Nos llevamos muy bien y nos lo pasamos genial cuando estamos todos juntos, y eso nos va muy bien a la hora de competir, porque estamos unidos y confiamos en el resto.

–¿Qué tan importante considera que es la concentración en un deporte como la natación artística?

–Muchísimo, siempre decimos que es 20% físico y 80% mente. La mente hace muchísimo, y la concentración es esencial. Tenemos mil correcciones en las que pensar y tenemos que estar atentas por si hay algo inesperado que tengamos que arreglar, tenemos que estar atentas y preparadas para todo. 100% presentes en la competición para poder darlo todo y que todo salga bien.

–¿Tiene alguna manía especial los días de competición?

–Necesito mojarme las manos y seguidamente la nariz antes de ponerme las pinzas, y siempre lo hago mientras le dan la puntuación al equipo anterior.

–¿Resulta complicado compaginar una preparación deportiva tan exigente con los estudios?

–Tienes que ser muy disciplinado y responsable para poder llevarlo todo y que haya buenos resultados en ambos ámbitos. Es complicado pero sacando un poco de tiempo para todo se puede. Es verdad que en tiempos de competiciones es complicado un poco más porque como he dicho antes tenemos que estar 100% presentes y concentradas en la competición.

–¿Tiene algún hobby o actividad que le ayude a desconectar fuera del agua?

–Me viene muy bien salir con mis amigos a tomar algo o dar paseos y despejarme un poco. Cuando paso tiempo sola me gusta mirar series o escuchar música. Hobby como tal no tengo ninguno, tampoco tengo tanto tiempo.

–Para quienes no están familiarizados con la natación artística, ¿podría explicarnos cómo se prepara una rutina desde cero?

–Primero se elige la música, una vez tenemos la base empezamos con la parte artística y coreografía, en la que desde el agua nosotras vamos inventando y probando movimientos, si Andrea tiene alguna idea, nos la explica y nosotras vamos investigando hasta encontrar algo que sea cómodo en el agua. Una vez tenemos la coreografía y estructura básica montada vamos haciendo cambios y perfeccionando hasta conseguir total musicalidad con la dificultad que queremos hacer.

–Y por último, ¿qué mensaje le daría a los niños y niñas que comienzan en la natación artística soñando con llegar a donde usted ha llegado?

–Les diría que por muy feo que se ponga el camino, todo pasa. Que sigan intentándolo aunque piensen que no les quedan fuerzas, porque la recompensa después merece la pena. Que sigan intentándolo si tienen un sueño nunca lo abandonen y que busquen a gente que confíe en ellos incondicionalmente.