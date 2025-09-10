Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 17

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) lució el maillot blanco de mejor joven de la Vuelta en la cima de El Morredero estrenando su palmarés como vencedor de la decimoséptima etapa, entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, de 143,2 km, en la que Jonas Vingegaard (Visma) reforzó su maillor rojo con 2 segundos.
