Cachondeo en redes con el "hijo de Messi y de Ramos"

¿Y si Lionel Messi y Sergio Ramos tuvieran un hijo juntos cómo sería? Esta es la fantasía que descubrió un tuitero durante un partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Brighton de la pasada jornada.

En un momento del partido salió el en la imagen de la tele Alexis Mac Allister, futbolista argentino que milita en el Brighton y que ha llegado a ser internacional con la albiceleste. El futbolista, hijo del político y ex futbolista Carlos Mac Allister empezó su carrera en el Argentino Juniors, y tras fichar por el Brighton fue cedido a un clásico argentino, el Boca Juniors. De Boca ya volvió al club inglés, donde en la pasada jornada marcó un gol.

If Messi and Ramos had a child pic.twitter.com/DMVQSfz3QL