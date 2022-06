El piloto sevillano David Muñoz "sienta cátedra" en Assen

El sevillano David Muñoz (KTM) sentó cátedra en el TT de Assen, escenario del Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 al ser el más rápido, sin paliativos, en la primera ocasión en la que rodó sobre el asfalto neerlandés, la jornada inaugural de la undécima prueba puntuable de la temporada 2022 del campeonato del mundo de motociclismo.

No tardó mucho David Muñoz (KTM) en rebajar su propio mejor tiempo personal y también de la categoría, pues en apenas cinco vueltas ya estaba en lo más alto de la tabla por delante del japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y del británico Scott Ogden (Honda), mejorando su registro de la mañana al rodar en 1:51.243, cuando por la mañana lo hizo en 1:52.406, a pesar de que la lluvia perseveraba en su empeño de mantener el asfalto completamente mojado y que volvió a rebajar en el octavo giro con un mejor tiempo de 1:50.733.

Pero las "escaramuzas" bajo la lluvia no había hecho más que comenzar y Suzuki se perfilaba como el principal "enemigo" del joven piloto de Brenes, de 16 años, para mantener la primera posición, que primero le arrebató por unas milésimas de segundo y poco más tarde ya le llevaba medio segundo de ventaja, 1:49.878 frente al 1:50.386 del español.

A pesar de la lluvia, las condiciones del asfalto neerlandés mejoraron notablemente respecto a la anterior sesión, con mucha más tracción y agarre, y el trabajo en los talleres se intensificó sobremanera para buscar el mayor rendimiento posible de las pequeñas Moto3, que vieron como poco a poco se iba secando el asfalto al aparecer unas tímidas ventanas de luz solar.

En el tramo final de la segunda y definitiva sesión de la primera jornada Tatsuki Suzuki fue el primero en rebajar las referencias de la categoría al rodar en 1:49.672, perseguido por Scott Ogden y el italiano Andrea Migno (Honda), que superaron a David Muñoz, aunque el debutante español todavía tenía una "bala en la recámara" y recuperó la primera plaza con una mejor marca personal de 1:49.491, que ninguno de sus rivales pudo batir ya.

