El nazareno Miguel Pérez-Godoy deja el CN Dos Hermanas y firma por el CN Terrassa

Miguel Pérez-Godoy Brageli ha estado presente en el Mundial de Natación disputado en Singapur, donde obtuvo su mejor resultado con el relevo 4x100 libres de España, prueba en la que ocupó la 16ª plaza. Además, finalizó en el puesto 33 en los 200 metros libres con un tiempo de 1:48.46. El nazareno ha competido esta temporada en dos mundiales, pues ya participó en el Mundial de piscina corta el pasado invierno. Tras concluir su participación en Singapur, anunció a través de sus redes sociales que deja el CN Dos Hermanas y que la próxima temporada competirá con el CN Terrassa.

"Desde el avión de vuelta del Mundial de Singapur, viendo fotos y vídeos de todo lo que ha pasado este año, me doy cuenta de que ha sido un buen año en lo deportivo y uno de los mejores a nivel mental y personal. Antes de partir hacia el Mundial tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida: despedirme de la Federación Andaluza de Natación. El año que viene seré nadador del Club Natación Terrassa", explicó Pérez-Godoy en un comunicado.

"Pienso que no puedes tomar una decisión sin tener en cuenta la opinión de todas las personas que sabes que te pueden aconsejar y ayudar. Apóyate en las personas que te quieren de verdad, porque ellos te darán un punto de vista que quizá no pensaste o no tuviste en cuenta a la hora de decidir", añadió el nadador sevillano, que asegura que llevaba dos años planteándoselo.

Reconoce que no ha sido una decisión fácil porque implica despedirse del entrenador que le ha dado "la base del aprendizaje de un deporte que no es nada fácil, que me ha enseñado tanto cosas buenas como malas". "Ha ejercido el papel de padre en mi vida deportiva. Es un entrenador del que presumiré durante toda la vida. Con él gané mis primeras medallas y me guió en todas las decisiones que me han llevado hasta aquí. GRACIAS DE CORAZÓN, SOLLO", agregó en referencia a su técnico.

También quiso despedirse de la Federación Andaluza de Natación, a la que dejará atrás tras su fichaje por el CN Terrassa: Andalucía, que me ha dado tanto. Tantas emociones que no puedo describir con palabras. Los nadadores con los que compartí esos viajes, esos cánticos, esas risas, esos lloros… ellos lo entenderán de verdad. Aquí también quiero dar las gracias no sólo a los nadadores y amigos, sino a todos los que en algún momento me habéis hecho sentir orgulloso de ser ANDALUZ. Un récord de Andalucía, un récord del campeonato, un relevo ganado, una final… todo esto que a algunos les parecerá una tontería y a otros les parecerá un mundo, me daba fuerzas para afrontar una temporada más con más objetivos y ganas de seguir mejorando en todos los aspectos posibles".

Por último, se despidió de los clubes por los que ha pasado:"Gracias a todos los que me aportaron desde el GN Sevilla 2004, donde crecí; el CN Universidad de Sevilla, donde conocí a mi entrenador; hasta el CN Dos Hermanas, donde he pasado la mayor parte de mi adolescencia y mi club actual", cerró.