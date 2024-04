Una peña bética y otra sevillista viven el derbi a menos de 60 metros: "Hay pique, pero ante todo somos amigos"

El Barrio del Tiro de Línea guarda uno de los mejores rincones de la ciudad de Sevilla. El derbi del próximo domingo se 'muda' a la Plaza Alcalde Horacio Hermoso, donde apenas sesenta metros separan una Peña Sevilla y otra Bética. Comparten nombre, Nuestra Señora de Las Mercedes, pero les dividen los colores. Dos escudos. Dos pasiones.

Miguel Ángel, presidente de la Peña Sevillista Nuestra Señora de Las Mercedes, y Ronqui, su homónimo en la Peña Cultural Bética Nuestra Señora de Las Mercedes, nos han abierto las puertas a Diario de Sevilla para contarnos cómo comenzó esta bonita historia. Los inicios de ambas se remontan a 1961 y 1958 respectivamente. Aunque ahora comparten Plaza, en sus primeros años convivían en la antigua Avenida de Teatinos, pero las reformas de la ciudad por la EXPO de 1992 les obligaron a mudarse a sus actuales locales.

Desde 1992, ambas peñas conviven de forma sana. Aunque existe el pique sano y la guasa sevillana, tanto un presidente como otro lleva por bandera la ciudad: "Sevillistas y béticos, pero, sobre todo, sevillanos", nos dice Roque. De hecho, Miguel Ángel, tras enseñarnos el local de los aficionados nervionenses, nos acompaña al establecimiento verdiblanco para saludar a su homónimo.

Más allá de los presidentes, los peñistas más fieles a una y otra hacen gala, también, de la idiosincrasia de los derbis. Lolo, sevillista, nos asegura que "como se vive aquí, no hay nada en el mundo. El sentimiento es de corazón, lo llevamos en volandas. Ese día es especial, para unos y otros". "Si ganamos el derbi, pues a triunfar y a ponernos moraos, pero si perdemos nos vamos a casa... moraos también", añade, aunque, pese a que es cierto que prefiere "un 1-3, me conformo hasta con un empate para que no haya problema ninguno".

En cambio, en la parte bética lo tienen claro. Roque insiste que "en este derbi le toca al Betis ganar" y Miguel Ángel asiente: "Con el empate me conformo". Existe buen rollo y el presidente de la Peña Bética no quiere ver al eterno rival en Segunda División... aunque para gustos, colores. Les interrumpe un aficionado verdiblanco y lo deja claro: "El Sevilla siempre nos gana... si están más lejos, mejor. Que pierdan hasta los entrenamientos", nos dice entre risas.

Asistimos en un clarísimo ejemplo de guasa sevillana: el aficionado bético y Miguel Ángel 'discuten' entre risas y acaban con buen rollo. Es el verdadero derbi que se juega en la Plaza Alcalde Horacio Hermoso.

La hermandad entre peñas y rivales

Más allá de la bonita tradición de la guasa, Miguel Ángel y Roque representan todo lo que debe ser, y es, un derbi en la capital andaluza. El presidente sevillista nos lo reconoce agarrado a su homónimo bético: "Me alegro de estar al lado de un amigo, hasta la muerte los dos". Hablando de los objetivos de los dos, Roque no tiene ningún reparo en mostrar el deseo de que se mantenga su rival para enfrentarse cada año: "Sevilla se merece tener a los dos equipos en lo alto... y el derbi tiene eso, el nervio, la emoción... Tú imagínate que un año no sale La Macarena y sale La Esperanza de Triana... ¡Tienen que salir las dos!".

Nos despiden con una invitación para volver y con una imagen ejemplar para todos: Un abrazo. De peñista a peñista. De vecino a vecino. De sevillista a bético. De derbi.