El PSG desfonda al Barcelona, que pierde su primer partido (1-2)

El Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada (1-2) en su estreno como local en la Liga de Campeones, donde cayó ante el PSG después de cuajar una muy buena primera media hora y adelantarse en el marcador, pero que acabó desfondado por el ritmo endiablado que puso el campeón de Europa, que culminó la remontada en el minuto 90 con un gol de Gonçalo Ramos.

Y eso que arrancaba el partido con una fantasía de Lamine Yamal, que con una ruleta dejaba sentados a Vitinha y Barcola antes de quebrar la cintura de Nuno Mendes para asistir a Ferran Torres.

La jugada acababa sin consecuencias para el PSG, pero era una clara declaración de intenciones del '10' azulgrana, que reclamaba el apoyo de la grada agitando los brazos tras finalizar su acción augurando que iba ser una noche intensa.

El propio Lamine Yamal filtraba antes del cuarto de hora un pase con el exterior para que Ferran, el '9' elegido hoy por Flick en detrimento de Lewandowski, superara la salida en falso de Chevalier y rematara en busca del primero, pero Zabarnyi evitaba la celebración sacándola en la línea de gol.

Cuatro minutos después, el extremo mataronense recuperaba un balón en el centro del campo para iniciar una rápida triangulación con Pedri y Rashford que acababa, esta vez sí, con el 1-0 del Tiburón, que remataba de primeras dentro del área a los 19 minutos.

El Barcelona dominaba con un fútbol de muchos kilates al PSG, al que le costaba defender hacia delante y que tenía problemas en su sala de máquinas, con un Vitinha espeso y un Fabian Ruiz poco participativo. Y que notaban la ausencia de última hora de Joao Neves, anunciado en el once de Luis Enrique pero que, tras tener malas sensaciones en el calentamiento, cedía su puesto a Zaïre-Emery.

Así, el PSG solo se acercó a la meta defendida por Szczesny durante la primera media hora a balón parado: en un cabezazo alto de Zabarnyi tras un saque de esquina y en una falta lanzada por Hakimi que el portero polaco, en una gran estirada, desviaba a córner.

Pero el guión del partido cambiaba en el minuto 38, cuando Nuno Mendes, aparcaba el duelo de alto voltaje que estaba librando con Lamine Yamal para internarse, con su tremenda exuberancia física, en el campo rival y asistir a Mayulu.

Cubarsí fallaba en el corte y el joven mediapunta del conjunto parisino, elegido por Luis Enrique junto con Mbaye para acompañar a Barcola en un ataque inédito por las bajas de Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, fusilaba a Szczesny para empatar el partido.

El Barcelona acusaba el mazazo del gol y sufría para aguantar el tipo ante un rival crecido que a punto estuvo de hacer el segundo antes de llegar al descanso.

Lo tuvo en sus botas Barcola, pero este remataba a la grada después de controlar un balón colgado al balcón del área azulgrana y encarar a Szczesny tras romper la cintura de Gerard Martín con un cambio de ritmo endiablado.

El propio Barcola protagonizaba una parecida al inicio de la segunda mitad -también con Gerard Martín como duelista-, pero esta vez su remate encontraba la manopla de un acertado Szczesny.

El partido empezaba a decantarse del lado del PSG, que imponía un ritmo infernal al choque y se aplicaba cada vez más en la recuperación tras pérdida, impidiendo que Cubarsí y Eric García, que hoy ocupaba la plaza de Araujo como central para mejorar la salida del balón del equipo, iniciaran con facilidad la jugada desde atrás.

Vitinha iba ganando, a poco a poco, presencia y protagonismo en el centro del campo, y si Gerard Martín sufría por su banda con Barcola, Kounde hacía lo propio con Mbaye.

Pero a la hora de juego todo podía haber cambiado si el colegiado inglés Michael Oliver hubiese mostrado la segunda amarilla a Nuno Mendes, que tuvo que parar en falta un eslalon de Lamine Yamal, justo antes de que este se internara en el área del cuadro parisino.

Parecía que el Barça encontraba respiro en alguna contra, como la que acabó con un remate de Dani Olmo, habilitado por Ferran, que Hakimi sacaba bajo palos con Chevalier ya batido. Pero solo fue un espejismo.

Faltaban veinte minutos y ambos técnicos, con muchos jugadores ya muy justos de gasolina, movieron los banquillos. Flick quitaba a Rashford, Olmo y Gerard Martín y daba entrada a Lewandowski, Casadó y Balde. Y Luis Enrique sentaba a Mbaye y Fabian Ruiz para poner en el campo a Lucas Hernández y Gonçalo Ramos.

El siguiente en abandonar el choque fue un desfondado Pedri, que cedió su puesto a Marc Bernal. Sin la magia del tinerfeño y con un Lamine Yamal al que ya le pesaban las piernas, el Barcelona se dedicó a resistir durante el cuarto de hora final.

Sobrevivió a un tiro al palo del recién ingresado Kang In Lee, pero no a una contra en la que Hakimi culminaba su gran actuación regalando el gol a Gonçalo Ramos para que hiciera a placer el 1-2 en el minuto 90.