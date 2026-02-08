Otro resbalón que lleva a la derrota y la derrota, a las dudas en el Caja 87 (88-92)

Otro rival con capacidad mantenerle el tú a tú al Caja 87 y otro rival que le hace hincar la rodilla. El Cáceres no estuvo nunca por detrás en el marcador en San Pablo y se llevó el triunfo por 88-92, con otra jugada final de pizarra mal diseñada y peor ejecutada, aunque el encuentro ya estaba casi imposible porque Mazaira no falló desde el tiro libre y había dejado esa distancia de cuatro puntos con poco más de 10 segundos por delante. No salió y el equipo hispalense encadenó su segunda derrota seguida, la sexta en 17 jornadas para un conjunto con el objetivo único de subir y que volvió a demostrar que ante un igual casi nunca da la talla por esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre ascender o no. Ante un igual de nada sirve pasarse la pelota de mano en mano a siete u ocho metros del aro. Adrià Alonso ha tenido tiempo para implementar su estilo y de momento no se sabe bien qué juego quiere hacer su equipo.

Detalles como desaprovechar hasta cinco ataques para ponerse por delante en el marcador. Rafa Santos es el único que recibió una bronca de su técnico por fallar. Detalles como dejar a Dibba todo el segundo tiempo en el banco o que un anotador como Clarke se dejase dos tiros libres por el camino con 83-86, error que Lafuente castigaría con una canasta que era medio triunfo. Y eso que Sergio Cecilia, el mejor de los cajistas, clavó un triple para mantener con vida a los suyos, pero por entonces el renacido Leveque, que empezó el último cuarto con cinco puntos y acabó con 13, sentenció aprovechando las escapadas de Jankovic en las ayudas sin recuperar atrás para notar con facilidad bajo el aro.

Todavía tuvo una ocasión el cuadro hispalense cuando Alley puso el 88-90, pero la falta rápida sobre Mazaira no fue la mejor elección, el gallego no falló desde la personal y finiquitó un encuentro en el que el Cáceres fue mejor que el cuadro local, siempre a remolque en el marcador. Y es que lo más cerca que estuvo fueron dos empates (a 77 y 79).

Hasta cinco ocasiones de ponerse por delante en el luminoso y meterle el miedo en el cuerpo al rival tuvieron los de Adrià Alonso tras un triple de Dedovic (71-72), pero una entrada precipitada de Rafa Santos fue castigada con un triple de Mazaira al respondió Alley. Sergio Cecilia, clave en el tercer cuarto cuando Cáceres amagó con romper el choque, empató a 77 y ahí fallaron Alley, Jankovic y Clarke además de una pérdida en un ataque hasta que Strikker anotó. El pívot serbio respondió, pero Clarke permitió a Palazuelos con su feble defensa lanzar y anotar un triple clave (79-82). Ya no hubo más oportunidades de remontar. Los nervios llegaron y el Caja 87 se olvidó otra vez de defender para acabar cediendo un partido más ante un rival bien trabajado que hizo daño con sus rápidas transiciones y el acierto desde el triple para generar más duras sobre si el equipo está de verdad para abordar el ascenso.

Encajar 53 puntos en la primera parte dice mucho de los 20 minutos iniciales del Caja 87, siempre por detrás en el marcador. El conjunto de Adrià Alonso comparte mucho la pelota, pero sin velocidad, muy lejos de la canasta y sin encontrar en muchas ocasiones superioridades, generando malos tiros que permitían al cuadro extremeño jugar muy cómodo, como le gusta, corriendo en transiciones en las que siempre iba en ventaja ante la desidia de los locales a la hora de correr para atrás.

Leveque, el máximo anotador visitante, abrió el marcador, pero se quedó ahí, bien defendido por Jankovic y Dibba después. Pero apareció un inspirado Lafuente, autor de 12 de los 26 puntos con los que se acabó un primer cuarto en el que la entrada de Rafa Santos mejoró el ataque local, que se vio con un peligroso 8-20 y se metió en el partido con el 20-26 al término de los 10 primeros minutos.

Dibba hacía daño por dentro en la pintura y colocó a los suyos a cuatro puntos, pero una falta lo mandó al banquillo cuando en la pintura descosía al Cáceres y llegaron de nuevo los problemas para el conjunto hispalense. Strikker tomó el relevo de Lafuente, apoyado después en Paul, para seguir sin echar en falta los puntos de Leveque. Los de Jacinto Carvajal tenían claro el plan de partido, correr cuando se podía y encarar con decisión el aro rival aprovechando los regalos cajistas atrás. Y así de nuevo, con Clarke inédito y Jankovic anotando su primera canasta en juego volvió a amenazar el cuadro extremeño con romper el encuentro tras un triple de Strikker (35-47), pero un rebote de Latorre en ataque, otra canasta de Jankovic y la aparición de Clarke firmaron un 6-0 de parcial para reengancharse al choque.

Sin defensas los dos equipos entraron en una fase de intercambios de golpes que llevó el duelo al descanso con 45-53, un sprint final en el que apareció Jankovic pero sin defensa resultaba imposible frenar a un Cáceres en el que aún no había aparecido Leveque.

En el tercer cuarto Sergio Cecilia fue quien agarró al equipo al partido tras verse 14 abajo (47-61). El alero tiró de casta y acierto y aprovechando las oportunidades desde el rebote ofensivo a los últimos 10 minutos llegó metido de lleno en el choque (68-70).

Pero en el cuarto definitivo falló el Caja 87, incapaz de dar el paso definitivo. El último salto. El ascenso sigue siendo el objetivo, no puede ser de otra forma tal y como empezó la temporada, pero en febrero cabe preguntarse si el equipo está para abordarlo sin más cambios, porque está claro que ante rivales de su nivel no acaba de responder.