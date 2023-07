España, subcampeona de Europa Sub 21 ante Inglaterra con drama final (1-0)

España no pudo completar el triplete, tras ser campeona continental sub-17 y sub-19 con la generación de 2000, al caer por 1-0 en la final del Europeo sub-21 frente a Inglaterra, que demostró su solidez y finalizó el torneo sin encajar ni un solo gol en seis partidos y con su guardameta James Trafford deteniendo un penalti a Abel Ruiz en el minuto 99 que pudo forzar la prórroga.

Empezó el encuentro con una dinámica que no favorecía a España. Más faltas y parones que fútbol sobre el césped del Batumi Stadium, con Inglaterra avisando pronto de su poderío ofensivo, sin necesidad de hilvanar jugadas pero con la calidad individual de Anthony Gordon. Un disparo suyo en el minuto 5 lo despejó bien Arnau Tenas y en la siguiente jugada Morgan Gibbs-White no llegó por pocos centímetros a rematar un pase de Gordon que le dejó a portería vacía. España lo intentó ante la rocosa e imbatida defensa de Inglaterra en este torneo con disparos desde fuera del área, pero los tiros de Álex Baena y Rodri Sánchez no lograron encontrar portería.

Una final que se fue calentando por momentos y en la que el colegiado noruego Espen Eskas perdonó dos expulsiones, una por cada equipo. La primera a Angel Gomes, quien, ya con amarilla por un pisotón a Baena, entró alto con los tacos sobre Abel Ruiz cinco minutos después. La acción provocó una herida en la pierna del '9' de España que, incrédulo al ver que Angel Gomes quedaba impune, tuvo que dejar el terreno de juego unos minutos. Baena se tomó la justicia por su cuenta y le propinó una dura entrada, sin balón, al futbolista inglés en el centro del campo que le costó la cartulina en el minuto 34. Ocho más tarde, un agarrón sobre Smith Rowe lo vio el colegiado, pero solo le advirtió y le pidió calma recordándole que ya tenía una cartulina.

Subía la tensión del encuentro, que alcanzó su pico tras el gol de Inglaterra en el tercer minuto, de cinco, del tiempo añadido de la primera mitad. Una falta en la frontal que disparó Cole Palmer rozó en Curtis Jones y despistó a Arnau Tenas. En la celebración inglesa, ambos equipos, incluidos los integrantes de los banquillos, se enzarzaron en una tangana que acabó con dos tarjetas rojas a miembros de cada uno de los cuerpos técnicos. El descanso le sentó bien a España para bajar revoluciones, menos un Alex Baena que siguió jugando como si no estuviera ya advertido, y poner en liza su juego. No tardó en demostrar esta mejoría y rozar el empate en un remate de cabeza de Abel Ruiz, pero su tanto en el minuto 51 fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, tuvo que arriesgar y dejar más espacios, lo que hizo que Inglaterra entrase en un devenir de partido perfecto para sus características. Espacios para correr, conducciones… así llegó su gran oportunidad, en el minuto 65, para poner el 2-0, pero Arnau Tenas privó a Curtis Jones de un doblete con una gran parada abajo. Resistió España las acometidas inglesas y solo le faltó el acierto de Abel Ruiz para firmar un empate que se escapó en las oportunidades del capitán.

Tuvo tres en cinco minutos, especialmente un cabezazo en el segundo palo en el minuto 68, pero sobre todo en un penalti en el 99 que no pudo convertir. James Trafford le dio el primer título sub-21 a Inglaterra en 39 años y se fue sin recibir un gol en 540 minutos del torneo, poniendo el broche a una actuación histórica deteniendo el penalti de Abel Ruiz, el capitán de España, que acabó desconsolado sobre el terreno de juego.