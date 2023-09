Carlos Alcaraz coge ritmo para los octavos del US Open

Con oficio y apretando los puños, Carlos Alcaraz se clasificó para los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras vencer al correoso Daniel Evans, que le puso las cosas bastante complicadas a partir del tercer set.

Vigente campeón en Flushing Meadows y número uno de la ATP, Alcaraz se impuso al británico, que ocupa la posición 28 del mundo, por 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3 en tres horas y 11 minutos.

El español, quien dejó algunos golpes magistrales que levantaron a la afición de Nueva York (especialmente uno impresionante en el cuarto set), se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Matteo Arnaldi (61), que dio la sorpresa eliminando en tres mangas al británico Cameron Norrie (16). Evans, a quien ha ganado en sus tres enfrentamientos hasta ahora, era el primer test serio para Alcaraz tras pasar la primera ronda por la retirada debida a una lesión del alemán Dominik Koepfer (75) y después de su victoria sin ceder un set contra el sudafricano Lloyd Harris (177) en el segundo cruce.

Alcaraz se mostró superior a Evans en las dos primeras mangas, pero se atascó a partir del tercer set y tuvo que sudar para sacar el partido adelante, una valiosa lección para los peligros que le acechan en el resto del camino a la final.

Jugamos grandes puntos que me sacaron una sonrisa, y a Daniel también, es genial esto”

“Es un rival complicado (...). Creo que cuando jugamos el uno contra el otro siempre es un show en la pista (...) con grandes puntos y grandes golpes”, dijo, nada más terminar el encuentro, un Alcaraz “muy feliz” de estar ya en octavos. “Jugamos grandes puntos que me sacaron una sonrisa. Y a Daniel también. Es genial ver eso en una pista. Obviamente, jugamos para que la gente esté contenta, para entretenerlos”, añadió. En cualquier caso, Alcaraz no llegó al sufrimiento de Novak Djokovic (2), su gran rival por el otro lado del cuadro y que vivió un calvario el viernes hasta la 1.30 de la madrugada para levantar dos sets en contra y remontar con gran dosis de épica al también serbio Laslo Djere (38).

Avisó Alcaraz en la previa sobre Evans, un “duro” británico de 33 años con “buen servicio, buena volea y buen juego de red”.

“Tendré que restar muy bien si quiero ganar ese partido”, comentó el murciano, que no perdió el tiempo en ponerse manos a la obra: en seis minutos ya había roto el servicio a Evans en su primer turno al saque y en 15 minutos ya iba 3-0 tras un nuevo break.

Alcaraz se encuentra en su salsa en las sesiones nocturnas del Abierto de EEUU con el ruido, el show, la música -cante él o no Vagabundo de Sebastián Yatra- y el ambiente festivo de unas gradas donde las copas no dejan de circular. Ayer sábado le tocó saltar bajo el sol del mediodía a un Arthur Ashe Stadium, la pista central del torneo, que ya siente como su casa. Pero lo que no cambió fue su aplomo y contundencia sobre la pista, su relajación y confianza en los momentos más tensos y su amplia sonrisa apunto de asomar en cualquier instante.