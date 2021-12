Así son los rivales de España en la Liga de Naciones: Portugal, principal amenaza; Suiza, la gran tapada

La primera campeona de la Liga de Naciones se cruza en el camino de la vigente subcampeona en un apasionante duelo ibérico. Portugal aparece como la mayor amenaza de la selección española en la próxima edición de la competición, tras el sorteo celebrado este jueves en la sede de la UEFA en Suiza.

Suiza y República Checa completan un grupo duro pero salvable, nada que ver con el duelo de titanes que enfrentará en el grupo A3 a Italia, Alemania e Inglaterra.

Portugal: una campeona en declive

Portugal es, a priori, el rival más duro del grupo, aunque vive momentos complicados. La campeona de la Eurocopa de 2016 y primera Liga de Naciones celebrada en 2019 cayó en octavos de la pasada Eurocopa ante Bélgica en Sevilla (1-0) y se jugará su presencia en el próximo Mundial de Qatar en una repesca que le medirá primero a Turquía y finalmente, de superar este cruce, al ganador del Italia-Macedonia del Norte. Portugal o Italia, una de las dos, no estará en la cita mundialista del próximo invierno.

El inexorable paso del tiempo está debilitando a un combinado luso que no acaba de encontrar relevo para los Cristiano Ronaldo, Pepe y compañía, artífices de los mayores éxitos de la selección portuguesa en su historia reciente. Cristiano, capitán y máximo goleador histórico con 115 tantos en 180 partidos, ha demostrado que sigue teniendo gol a sus 36 años. Pero echa en falta una mayor aportación de jugadores llamados a tomar el testigo como Joao Félix, André Silva, Diogo Jota o Bruno Fernandes.

El principal problema de Portugal, como se vio en la Eurocopa, es su juego. Sus individualidades pueden resolver partidos, pero el combinado de Fernando Santos no termina de carburar pese al talento de futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Renato Sanches o Sérgio Oliveira. Mucho tienen que cambiar las cosas para que en el doble duelo frente a España la posesión no caiga del lado de La Roja. El talento individual y la voracidad de Cristiano, eso sí, pueden dar más de un disgusto a los de Luis Enrique.

Suiza, la gran tapada

La selección suiza, que de nuevo se cruza con la selección de Luis Enrique tras verse las caras en la Eurocopa, puede ser la gran tapada del grupo de España. Del combinado helvético podría decirse todo lo contrario que de Portugal: es un buen equipo sin grandes individualidades. Quizás sea su portero, el meta del Borussia Mönchengladbach Yann Sommer, su principal estrella, junto a la eterna promesa Xherdan Shaqiri.

Pero ya vimos en la pasada Eurocopa que los suizos nunca se rinden. Lograron una holgada clasificación en la fase de grupos, pese a la abultada derrota de la última jornada frente a Italia (3-0), y dieron una de las campanadas del torneo al eliminar a la campeona del mundo, Francia, en octavos. Los de Murat Yakin lograron igualar un partido que perdían por 3-1 y en los penaltis Sommer detuvo el último lanzamiento a Kylian Mbappé. España fue su rival en cuartos y de nuevo el partido se resolvió desde los once metros. Pese a empezar perdiendo con un gol de Zakaria en propia meta y quedarse con uno menos por la roja a Freuler en el 77, Suiza peleó hasta el final y solo Unai Simón evitó la sorpresa.

Aunque no cuente con grandes estrellas, sí que tiene a jugadores con una dilatada experiencia en las grandes ligas. Ricardo Rodríguez (Torino), Akanji (Dortmund), Mbabu (Wolfsburgo), Xhaka (Arsenal), Seferovic (Benfica) o el citado Shaqiri (Lyon) cuentan ya con una importante trayectoria en Italia, Alemania o Portugal. Por nivel futbolístico España es superior, pero no es un rival tan asequible como parece.

República Checa, en línea ascendente

La tercera rival de España en la Liga de Naciones será República Checa, una selección en pleno ascenso y que llega tras ser una de las sorpresas de la pasada Eurocopa. Como Suiza, los checos dieron la campanada en octavos tumbando en este caso a Países Bajos (0-2).

En cuartos cayeron ante Dinamarca (2-1), lo que no impidió que el delantero Patrick Schick se convirtiera en el máximo goleador del torneo con 5 tantos, igualado con Cristiano Ronaldo. El 9 del Leverkusen logró anotar además el gol más lejano de la historia de la Eurocopa con un disparo desde 45,5 metros frente a Escocia.

Gracias a su participación en la pasada edición de la Liga de Naciones, República Checa logró ascender a esta Liga A y además se aseguró un puesto en la repesca para el Mundial de Qatar 2022. Los de Jaroslav Silhavy se enfrentarán a Suecia y, de superar esta primera eliminatoria, se jugarán el billete mundialista con el ganador del Rusia-Polonia.

El principal déficit de la selección centroeuropea es que muchos de sus jugadores disputan ligas menores, principalmente la local. Vaclík (Olympiacos, ex del Sevilla), Coufal, Soucek y Kral (West Ham), Vydra (Burnley), Darida (Hertha), Kaderabek (Hoffenheim) y el citado Schick (Leverkusen y ex de Sampdoria, Roma y Leipzig) son sus futbolistas con mayor trayectoria internacional. España no debería tener problemas para superarles.