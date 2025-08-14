Así será la Copa de Andalucía de fútbol femenino

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la Copa de Andalucía de fútbol femenino en la sede del Centro de Formación de la RFAF, CEDIFA, en Sevilla. Los equipos andaluces de Liga F y Primera Federación participarán en este torneo, que tendrá como sede las ciudades deportivas Rafael Gordillo, en Dos Hermanas, y Luis del Sol, en Heliópolis, ambas pertenecientes al Real Betis.

La presentación ha contado con la presencia del presidente de la federación andaluza Pedro Curtido; la responsable de fútbol femenino de la RFAF, Daiana Borrego; José Manuel Matías, presidente del Comité de Árbitros; Ricardo Sánchez, delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla; Carmen Ortiz, delegada territorial de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía en Sevilla; y la árbitra sevillana Génesis Suárez. Por parte de los equipos participantes, han acudido Nuria Ligero, coordinadora de la sección femenina del Real Betis Balompié; y Amparo Gutiérrez, directora de fútbol femenino del Sevilla FC.

En esta décima edición de la competición participarán el Sevilla FC, Granada CF, Real Betis Féminas, Córdoba CF, Málaga CF y Sporting Club de Huelva, disputando estos tres últimos una fase previa a modo triangular para clasificar a las semifinales.

El domingo 17 de agosto se disputará a las 19:00 el Córdoba-Málaga, a las 20:00 Sporting de Huelva-Málaga y cerrando el triangular a las 21:00 Córdoba-Sporting de Huelva.

En semifinales del miércoles 20 de agosto se unirán a la competición los equipos que la temporada pasada jugaron en Primera división. A las 19:00 se disputará el derbi sevillano entre Betis y Sevilla y una vez finalice este tendrá lugar el Granada contra el equipo ganador del triangular a las 21:15

La final se disputará el domingo 24 de agosto a las 11:00 horas, siendo este el único de los partidos que se jugará en la ciudad deportiva Luis del Sol. Semifinales y final se podrán seguir en directo en la emisión de RFAFtv.