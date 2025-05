El Sevilla Atlético no pudo despedir la temporada con victoria (1-1)

El Sevilla Atlético le puso punto final a la temporada con un empate en el Estadio Jesús Navas ante el Alcorcón. Una 2024/25 en la que soñaron con el ascenso hasta la penúltima jornada en la que cayeron contra el Villarreal B y dijeron adiós a sus opciones de disputar el play off. Antonetty adelantó a los de Nervión, aunque Vladys en la segunda mitad igualó el partido. A destacar el debut de David López y Manuel Ángel, los dos pertenecen a la División de Honor.

Muchas rotaciones en el once de Jesús Galván viendo que era un encuentro con poca historia, ya que no habia nada en juego. Uno de ellos fue el lateral izquierdo de apenas 20 años, David López. Tuvo el primer acercamiento del encuentro el conjunto madrileño con una doble llegada con un disparo de Aparicio y con el rechace de Bladis, aunque estuvo providencial el guardameta Andrés Castrín para desviar el esférico. La réplica sevillista llegó en las botas de Mateo Mejía tras una buena jugada de Antonetti con un disparo que no cogió portería. Precisamente, ambos jugadores fueron los protagonistas del primer tanto del partido. Mateo Mejía, tras robar el balón cerca del área rival, cedió a Antonetti para que el delantero puertoriqueño batiese al guardameta local en un mano a mano tras un disparo de calidad con el exterior de la bota, para adelantar al filial sevillista antes de llegar al descanso.

En la segunda parte, Antonetti buscó el segundo en su cuenta particular con un lanzamiento de falta que se marchó muy cerca de ir entre los tres palos. No cerraron el encuentro en los últimos minutos y tocó sufrir. Evitaría Matías Árbol el empate, hoy titular, con una grandísima estirada. Tendría otra ocasión el conjunto madrileño con una llegada de peligro del ex sevillista Capi. El cuadro amarilló, aumentó la presión en la que logró el gol de la igualada por mediación de Bladys cuando se superaba la hora de partido. Debutó en el tramo final Manuel Ángel, que dispuso de 20 minutos.

Ficha técnica 1 Sevilla Atlético: Matías, Robert Jalade (Sergio Veces, 85’), Íker Muñoz, A. Castrín, D. López (Manuel Ángel, 71’), L. Dasilva (Leo Mascaró, 60’), Nico Guillén, Mateo Mejía (Juank, 85’), M. Sierra, Alexis Ciria (Alexandro, 71) y Antonetti. 1 Alcorcón: Josele; Juan Sebastían (Stith, 81’), Jordi Polá, Javier Rentero, Samu (Da Costa, 81’); Yoel, David Ramos (Navarro, 63’), Miguel Capi (Lache, 55’), Lhery (Rafa Llorente, 55’), Miguel Capi, Aparicio y Vladys. Goles: 1-0 (39’) Antonetti. 1-1 (66’) Vladys. Árbitro: Díaz Escudero (murciano). Amonestó a los visitantes Yael, David Ramos y Mario Da Costa. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 42 de la Primera Federación. Partido disputado en el Estadio Jesús Navas.

Con este punto acaban la temporada el equipo dirigido por Jesís Galván en la octava posición con 53 puntos. De menos a más un equipo que a principios de curso se encontraba peleando en los puestos de descenso. Aunque finalizan la 2024/25 con sólo una victoria en los últimos seis partidos.