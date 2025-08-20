El Sevilla resuelve el derbi por la vía rápida (0-3)

Las jugadoras sevillistas celebran el tercer gol en la semifinal de la Copa de Andalucía contra el Betis.

El Sevilla estará en la final de la Copa de Andalucía tras vencer por 0-3 en el derbi ante un Betis que compitió, pero al que condenaron los fallos en las áreas.

El partido empezó con el gol de Alba Cerrato a los dos minutos tras rematar de cabeza un centro en el segundo palo después de que Paula Vizoso fallase en la salida. El Sevilla buscaba los balones largos a la espalda de la defensa y de esa forma llegaría el segundo gol. Kanteh supera en velocidad a Mabel Sierra hasta entrar en el área y busca el pase atrás, tras la disputa al borde del área chica un desafortunado despeje de la defensa hacia Alba Cerrato, que anotó a placer el segundo en su cuenta personal.

Las de David Losada tuvieron la oportunidad de hacer sangre a un Betis desorientado incapaz de encadenar varios pases seguidos y de nuevo Alba fue la protagonista en el ataque sevillista tras completar una pared con Gemma y poner a prueba a Paula Vizoso, que evitó el hat-trick de la cordobesa. A los pocos minutos Kanteh volvió a percutir por la banda creando una ocasión que se le escapó a Lucía Moral en un remate que pasó rozando el palo

Cuando peor se ponía el partido para el Betis reaccionaron las de Juan Rojo, que ya desperdiciaron un dos contra uno en los primeros minutos. En un minuto un doble remate al palo, primero de Natalia Montilla y posteriormente de Marina Sánchez en un disparo lejano en el que nada podría haber hecho Sullastres, que estuvo providencial en un mano a mano contra Montilla que pudo suponer el 1-2.

En el tramo final de la primera parte llegaría el tercer palo de las locales en una falta que tiró María Ruiz. El Betis desaprovechó sus ocasiones en un tramo de partido en el que fue superior y estuvo a punto de pagarlo caro con el remate al poste de Lucía Moral en el tiempo de prolongación.

Se quedó la delantera a las puertas de un gol que llegaría en el inicio de la segunda parte con un remate al borde del área. Tal era la confianza de las sevillistas que Gemma se animó a lanzar de manera directa una falta lejana que pasó por encima del larguero y estuvo a punto de poner un 0-4 en el marcador. El Betis reaccionó con una clara ocasión de la marroquí Zouhir, pero se topó con Esther Sullastres que, junto a los palos, se encargó de que las veridblancas no concretasen sus llegadas.

A partir de la hora de partido éste perdió la tensión competitiva. El Betis tuvo más control del balón, pero sin generar ocasiones, mientras que el Sevilla veía pasar los minutos con el encuentro más que controlado, además de estar un punto por encima físicamente de sus rivales, lo que propició que en el tramo final pudiese ampliar la ventaja con un tiro de Barrios tras robar en la presión que cogió a contrapié a Paula Vizoso y se estrelló en el lateral de la red.

La expulsión de Carla Rey en el 87 por una patada innecesaria a Zouhir generó una revuelta entre jugadoras de ambos equipos y un ambiente tenso en los últimos minutos. La canterana se perderá, por tanto, la final del domingo.