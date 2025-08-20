Las mejores fotos del Betis Féminas-Sevilla Femenino

El Sevilla Femenino demostró la diferencia de categoría en el derbi contra el Betis Féminas en las semifinales de la Copa de Andalucía. Las sevillistas se adelantaron muy pronto en el marcador con dos goles de Alba Cerrato y tuvieron controlado el encuentro para clasificarse para la final.
1/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
2/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
3/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
4/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
5/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
6/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
7/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
8/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
9/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
10/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
11/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
12/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
13/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
14/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
15/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
16/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
17/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
18/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
19/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
20/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
21/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
22/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
23/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
24/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
25/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
26/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
27/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
28/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
29/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
30/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
31/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
32/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
33/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
34/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
35/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
36/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
37/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
38/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
39/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
40/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
41/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
42/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
43/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
44/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
45/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
46/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
47/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
48/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
49/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
50/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
51/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
52/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
53/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
54/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
55/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
56/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
57/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
58/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
59/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
60/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
61/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
62/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
63/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
64/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
65/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
66/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
67/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
68/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
69/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
70/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
71/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
72/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
73/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
74/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
75/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press
76/76Las mejores fotos del Betis Féminas - Sevilla Femenino/Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press