Las mejores fotos del Betis Féminas-Sevilla Femenino

La árbitra tuvo que pitar el final después de un conato de enfrentamiento entre las jugadoras de ambos equipos.

El Sevilla Femenino demostró la diferencia de categoría en el derbi contra el Betis Féminas en las semifinales de la Copa de Andalucía. Las sevillistas se adelantaron muy pronto en el marcador con dos goles de Alba Cerrato y tuvieron controlado el encuentro para clasificarse para la final.