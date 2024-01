La sevillana Carolina Robles gana el nacional de cross

La sevillana Carolina Robles se proclamó campeona de España de cross en el circuito del Cerro de los Ángeles de Getafe, sobre una distancia de 10.110 metros, donde en categoría masculina se impuso Thierry Ndikumwenayo, y obtuvo además el billete directo para el Mundial de Belgrado del 30 de marzo.

Getafe volvió a poner a prueba la dureza de los atletas de cross españoles y, aunque lo hizo en el Cerro de los Ángeles como hace tres años, en esta ocasión el circuito se modificó y transcurrió por la vertiente sur del cerro en vez de por la norte. Sin la campeona de 2023, Joselyn Brea, el título femenino estuvo muy abierto, aunque no se lo adjudicó la principal favorita, la vasca Majida Maayouf, quinta. La victoria fue para Carolina Robles con un tiempo de 35.34, que cruzó la meta con siete segundos sobre la toledana Irene Sánchez-Escribano, que ya poseía dos títulos. Tercera fue la vallisoletana Ángela Viciosa con 35.57.

Se formó pronto un grupo con las favoritas, que quedó reducido a un cuarteto con Sánchez-Escribano, Knight, Robles y Maayouf. Esta última fue la siguiente en quedarse atrás. Carolina Robles atacó entonces y cogió la cabeza, con la ugandesa Knight junto a ella, y quedando descolgada Irene Sánchez-Escribano. Pero la sevillana tuvo valentía y muchas fuerzas y descolgó a Knight, que a su vez fue superada por la toledana. Cuarta y en posición de podio se colocó la vallisoletana Ángela Viciosa. Finalmente la andaluza Carolina Robles se proclamó brillantemente campeona de España, el primer título de cross de su carrera deportiva, tras las platas de 2020 y 2021.

En la categoría masculina, Ndikumwenayo, afincado en Castellón y recuperado de una lesión en el tendón de Aquiles, repitió la victoria del año pasado en Ortuella, aunque esta vez fue la primera que se coronó campeón de España. El atleta de origen burundés ganó en 2023 pero al no haber recibido aún el DNI español no pudo llevarse el título. Este año, en Getafe, Ndikumwenayo, del Playas de Castellón, paró el crono en 29:45, tras entrar en meta segundo por detrás del burundés Rodrige Kwizera con el mismo tiempo. Ambos fueron muy superiores a Nassim Hassaous (30:16), segundo de España, y a otro de los favoritos, Adel Mechaal (30:38), que no pudo celebrar su cuarto título.

En la sub 23 masculina el triunfo por equipos fue para la Comunidad Valenciana y la femenina se lo llevó Castilla-La Mancha, mientras que por relevos la victoria fue para Castilla y León. En individual, sub 23, vencieron Miguel Ángel Martínez (31.53) y Claudia Corral (38.04). Este año el Campeonato de España de campo a través contó con el aliciente extra de que los dos primeros clasificados absolutos y los cuatro primeros sub20 obtuvieron plaza de preselección directa para el Mundial de Cross que se celebrará en Belgrado (Serbia) el próximo 30 de marzo.