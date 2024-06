El TAD propone inhabilitar a Pedro Rocha seis años

Ángel Torres: "Me indigna la foto de Rocha con el rey Felipe"

Ángel Torres, presidente del Getafe, dijo este viernes que le "indigna" la foto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, con el rey Felipe VI en el palco del estadio Arena AufSchalke de Gelsenkirchen (Alemania), porque "para salir en esa foto hay que ganársela". Rocha y el rey Felipe VI estuvieron en Gelsenkirchen presenciando juntos desde el palco el partido de la fase de grupos de la Eurocopa entre España e Italia. "Me indigna la foto. Para salir en esa foto hay que ganársela. No se lo ha ganado", dijo Torres, que en el proceso electoral de la RFEF de hace unos meses avaló con su voto a Carlos Herrera, contrincante de Pedro Rocha en esos comicios como aspirante a presidente de la federación. "Vamos a ver si ahora que hay cambios temporales en la federación se corrige y se cambia algo. Quiero elecciones democráticas y elecciones libres (en la federación), no todo tan atado. Estaría bien cuatro o cinco candidatos y que se elija el que la gente del fútbol quiera", subrayó.