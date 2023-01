Tebas atiza a la Kings League: "Como circo me gusta pero no es comparable"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ironizó sobre la competencia que podría suponer la Kings League creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos y dijo que como "circo" le gusta, aunque no es comparable con la industria del fútbol, igual que "tampoco es comparable el fútbol con Pasapalabra, por mucho que sea el programa más visto".

El máximo dirigente de LaLiga restó importante al hecho del numeroso seguimiento que está teniendo la Kings League aunque sí admitió que está atento a los nuevos formatos audiovisuales de difusión del fútbol entre los jóvenes.

"Es como si se compara Pasapalabra como competidor de LaLiga. Lo único que se parece es que se juega con un balón y que hay que meter goles. No me imagino haciendo lo de enigma en LaLiga. Es un circo y no es un tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan", dijo Tebas, durante la presentación de Global Players Program, el proyecto educativo para futbolistas.

"Twitch es una red social abierta, gratis, y en el fútbol hay que pagar todos los meses. Eso hace que sea muy diferente. Esta pregunta me la hacéis dentro de seis meses y ya veremos lo que hablamos de la Kings League. Recuerdo cuando Ibai y Piqué compraron los partidos del PSG para varias temporadas porque Messi se fue. Dos partidos retransmitieron. Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución", señaló.

"Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto y un horario diferente. La Kings League como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol", confesó.

El presidente de LaLiga también aprovechó para responder a Joan Laporta, presidente del Barcelona, que hace unos días aseguró que la Superliga será una realidad en 2025.

"En 2025 no habrá Superliga diga lo que diga la sentencia del tribunal. La Unión Europea ya ha manifestado que quiere mantener el modelo actual en Europa, aunque puede que cambien algunos matices. No se creará una organización en mano de los más ricos", aseguró Tebas, que también mandó otro mensaje a Laporta en relación a su comentario sobre el "millón y medio de abonados que se han ido" de las plataformas de pago de fútbol.

"Laporta debe estudiar más cómo funciona la televisión de pago, porque es una parte importante de sus ingresos. Se equivocan Laporta y Florentino. El paquete básico de Telefónica se modificó y eso hizo que de los cuatro millones y pico que pagaban se pasase a dos millones y medio de suscriptores", dijo.

"Hay que conocer qué está pasando en el mercado extranjero porque en China ha caído tanto LaLiga como la Premier, mientras que en México y Estados Unidos hemos crecido mucho. En términos generales hemos crecido más en derechos audiovisuales que la Premier. Que Laporta se preocupe de gestionar bien su presupuesto, que tiene más que muchos equipos de la Premier", confesó.

"Los jóvenes están y nos ven, pero es cierto que el fútbol no se ve igual que hace unos años. La forma de verlo está más segmentada. Hay que trabajar en esto porque cada segmentación corresponde a una forma de ver el fútbol. Un informe del ministerio de diciembre refleja que la edad que más nos deja de ver en directo es a partir de los 55 años. Mi conclusión es que nos preocupamos tanto de los jóvenes que estamos despreciando a los mayores y son los que más poder adquisitivo tienen y más afición han tenido", apuntó.

Sobre la posibilidad de que Gerard Piqué pueda jugar en el Andorra, equipo de su propiedad, Tebas fue tajante. "Es imposible que Piqué pueda jugar en el Andorra con el límite de plantilla que tiene esta temporada. La próxima ya se verá".

Una de las cuestiones que más preocupa dentro del fútbol a Javier Tebas es la "desazón que existe con el VAR", una herramienta que ha "aportado mucho".

"El fuera de juego ya todos lo admitimos. Eso ya no es polémico. En cuanto a los penaltis cada vez hay menos polémica. El problema que hay a día de hoy con el VAR es el tema de las manos. Si me preguntas sobre las de este fin de semana, a lo mejor no pitaba ninguna", declaró.

"Hay que hacer una reflexión sobre qué hay que cambiar en esta interpretación de las manos para que no se cargue el VAR. Yo ya me he perdido, llevo dos temporadas siendo incapaz de decir si es mano o no. Tenemos que tener menos árbitros de VAR, con cinco o seis sería suficiente para unificar más los criterios", señaló.

Inmersos en pleno mercado de invierno, Tebas opinó que este año seguramente no se vayan a producir muchos movimientos.

"No creo que vaya a haber mucho movimiento porque no ha habido mucho cambio en las masas salariales para poder hacer movimientos. En cuanto al tema de la Premier, ya lo vengo diciendo, se ha convertido en una competición a pérdidas. Los únicos que no vamos a pérdidas somos los alemanes y nosotros. Lo que hay que pensar es si se puede competir contra competiciones a pérdidas y cuál es el modelo adecuado de competición", comentó.

"Defendemos que los clubes equilibren sus números porque es la estabilidad de la industria para proteger todos los puestos de trabajo que hay. Creo que nuestras reglas son las correctas. Si vas a perdidas constantes acabas cerrando, como en cualquier sector", manifestó.

Por último, Javier Tebas habló de la candidatura ibérica de España y Portugal para el Mundial de 2030 y la posible ayuda pública que pudiera tener para su impulso.

"Soy de los que creo que la inversión publica se tiene que destinar a otras cuestiones como educación o sanidad. Es importante que se trabaje para que esta candidatura sea la que salga elegida porque tenemos buenas infraestructuras y los estadios ya se están adaptando con CVC", concluyó.