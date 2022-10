El histórico y tenso enfrentamiento de Cuervas y Lopera en 1995 que rescata 'La Liga de los Hombres Extraordinario'

Miles de usuarios de las redes sociales, principalmente los pertenecientes a las generaciones Y y Z, los 'millennials' y 'centennials', y que no conocían como era nuestro fútbol hace 30 años, están echándose estos días las manos a la cabeza y unas risas con la serie de televisión 'La liga de los Hombres Extraordinarios'.

Este programa de Movistar expone en cinco capítulos de unos 45 minutos de duración cada uno las singularidades del fútbol español de los años 90 con vídeos de la época y entrevistas actuales a algunos protagonistas de la época.

Comparecen futbolistas, periodistas y aficionados pero lo que llama poderosamente la atención de esta década "salvaje y esperpéntica" es el comportamiento de varios presidentes de los clubes de Primera División: Lendoiro, Gaspart, Mendoza, Gil, Caneda y, de un modo más cercano, Del Nido, Cuervas y Lopera.

Precisamente de estos dos últimos directivos salió el enfrentamiento más tenso que se recuerda en el fútbol andaluz y sevillano. El vídeo de Canal Sur que acompaña esta información es testigo de la bochornosa rivalidad que mantenían por entonces los presidentes del Sevilla FC y Real Betis Balompié.

Corría el año de 1995 cuando Luis Cuervas y Manuel Ruiz de Lopera se enzarzaban en una tremenda pelea verbal en la antesala de un derbi sevillano. La cadena Cope invitó en un hotel de la capital hispalense a ambos mandatarios a una cena previa del partido que debía celebrarse el domingo 22 de enero en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Y, esa noche, se desataron uno y otro:

Cuervas: "Yo no vengo de tomar whisky, yo vengo de mi trabajo. Y si me tengo que tomar un whisky me lo tomo porque sé tomarlo y tú no sabes tomártelo".

Lopera: "Por eso bebo agua".

Cuervas: "Eres un desgraciado hombre".

Lopera: "Ya esta bien borracho hombre. No vengas provocando".

El 'pleito', como diría el periodista deportivo de esta casa, Luis Carlos Peris, no pasó a mayores e incluso más tarde harían las paces y un hueco en la histórica rivalidad que siempre han mantenido las presidencias de ambos clubes, independientemente de quien esté al frente.

Por cierto, ese derbi finalizó con la victoria verdiblanca por 0-1 con gol de Alexis de penalti, cometido por Diego sobre Cañas en el minuto 63 de partido.