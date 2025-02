Un triatleta sevillano, sin poder competir por culpa de una recelosa rivalidad entre ADS e Isbilya

Sevilla/Hace seis meses que Alfonso Vargas, un prolífico triatleta sevillano de 18 años que llegó a representar a España en el Europeo Junior de Melilla la pasada temporada, ha tenido que dejar de competir tras dos años de eficiente y constante crecimiento que le abrieron la posibilidad de fichar por el Club Triatlón Isbilya este verano, club de enjundia en la materia. Él y su familia, al tratar de inscribir al joven en la Federación Española de Triatlón (FETRI) en un ejercicio de salto cualitativo en la preparación, se toparon con un muro edificado y tapiado por los propios entes federativos y empleado a su antojo por la Agrupación de Deportistas de Sevilla (ADS), club en el que durante los dos primeros años de su iniciación en el deporte formó parte.

Esta entidad se acoge a sus derechos de solicitar la recepción de un canon (835 euros en este caso) por los derechos formativos de sus miembros. Sin embargo, esta petición a la hora de percibir el montante, legítima si nos basamos en los estamentos federativos, no fue reclamada con la misma intensidad por ADS para otros deportistas -previa y posteriormente al caso de Alfonso- que optaron por continuar su trayectoria deportiva en otros clubes fuera de la capital andaluza según describe el entorno del perjudicado.

Consideran que, lejos de ser un despiste o caso circunstancial, se trata de una decisión tomada a conciencia por la nueva dirección de ADS con el objetivo de perjudicar al Club Triatlón Isbilya, y por ende, a Alfonso Vargas, víctima colateral de una rivalidad creciente durante los últimos años entre dos entidades. "Es manifiesto que Alfonso está siendo utilizado para volcar rencillas y rivalidades absurdas que a él ni le van, ni le vienen. Sólo quiere mejorar y competir en un deporte que le apasiona, pero está visto que en los despachos tienen otros objetivos", asumen.

El agravio comparativo, como así denuncian, ha mermado, y por tanto, perjudicado considerablemente la progresión del chico, que se ha visto estancado al no poder competir esta temporada que inició en enero en algún equipo -sí de manera individual como independiente- debido a que la familia Vargas se ha visto obligada a tomar la decisión de no liberar su ficha ante la falta de recursos económicos para un deporte "nada barato", en el que los costes de traslado, material deportivo y cuotas de inscripción en las distintas competiciones (suelen oscilar entre 25 y 50 euros cada una) corrían del bolsillo propio de éstos.

Alfonso Vargas, preparado para lanzarse a aguas melillenses. / M.G.

Además, y cabe puntualizarlo, de una cuota mensual de 50 euros que habían "abonado religiosamente" estas dos temporadas a ADS en, curiosamente, calidad de "formación del deportista". La familia afectada acepta que se le imponga este canon, pero no que se aplique de manera particular y exclusiva a su hijo, pues a su modo de ver ha sido el único perjudicado en este sentido al defender los colores de su mayor adversario, que está perdiendo paulatinamente a jóvenes locales.

La defensa de ADS

Por otro lado, ADS alega que de 14 solicitudes que mandaron a la hora de solicitar los diferentes derechos formativos de los que abandonaron su club recientemente, sólo la de Alfonso Vargas fue aceptada por la FETRI. El resto fueron denegadas por "falta de datos". Nicolás Núñez, presidente de este club desde que el pasado mes de abril cambiará la directiva, sostiene que no hay discriminación alguna hacia el sujeto, sino que se acogen a un derecho federativo tras muchos años perdiendo atletas de su cantera. Reconoce no hacerlo por una cuestión económica. "Hemos actuado con honestidad. Lo que he hecho por Alfonso estos meses vale más que 835 euros".

Según ha podido conocer este periódico, ADS propuso a Isbilya llegar a un acuerdo de buenas prácticas entre ambos en aras de solucionar más problemas como este en el futuro. Pero estos últimos han rechazado aceptarlo, ya que entienden que si un deportista quiere cambiar de club es totalmente libre de hacerlo una vez solucionadas sus relaciones profesionales con el club de procedencia. Una de las principales estipulaciones de ese documento no rubricado por ambas partes dice así: "Por el presente acuerdo, en caso de que un deportista quiera pasar de un club al otro, ambos clubes se comprometen a mantener conversaciones para llegar a un entendimiento previo a la autorización del cambio de afiliación del deportista".

En sintonía con Alfonso Vargas, que lleva entrenando desde hace meses con Isbilya, aunque sin poder competir en equipo hasta que termine la presente temporada, momento en el que quedará libre para afiliarse a un nuevo club, comparte opinión Samer Alí-Saad, máximo dirigente y fundador del Club Triatlón Isbilya - Sloppy Joe's en 2013. Está convencido de que se trata de una "pataleta". "Ellos (ADS) verán como quieren enfocar este deporte", pronuncia sobre las segundas intenciones de ADS.

Por el momento, Alfonso Vargas seguirá sin poder competir en grupo hasta que se solucionen unos entresijos en los que ninguno de los dos clubes quiere ceder o bien una vez caducada la licencia federativa del triatleta con ADS. "Me apena que utilicen a mi hijo para librar una batalla contra un club que recelan históricamente", expresa el padre de Alfonso.