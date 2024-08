El Guadalquivir no es el Sena: Sevilla tiene un río digno de unos Juegos Olímpicos

Si los Juegos Olímpicos se celebrasen en Sevilla, el segmento de natación de la prueba de triatlón se disputaría en el Guadalquivir y no habría ni problemas ni polémicas sobre el estado del río, la contaminación, las bacterias y las corrientes. París bien vale una misa, una Olimpiada e incluso dos (ya organizó los de 1924), pero Sevilla tiene algo que ya quisiera para sí la capital francesa, visto lo visto hace unos días allí: una de las mejores láminas del mundo para acoger competiciones deportivas acuáticas. Así lo atestiguan los atletas, porque muchos de los especialistas en ese tipo de disciplinas copan el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de la Cartuja todo el año; así lo corroboran los múltiples eventos de ámbito nacional y mundial que han tenido por marco la Dársena; y así lo indican los informes técnicos: la calidad del agua es “excelente”. Es decir, todo lo contrario de lo que ha ocurrido en París, donde el estado del Sena obligó a suspender la prueba de triatlón un día, sin contar las suspicacias sobre la salubridad de sus canales.

Recopilar todas las competiciones que ha albergado el privilegiado escenario del Guadalquivir daría para mucho más que una página. Como la referencia son los Juegos de este año, sirva de ejemplo lo que se ha celebrado en el tramo urbano del río en lo que va de 2024: del 3 al 5 de mayo, el Campeonato de España de Aguas Abiertas, con una prueba de diez kilómetros y otra de cinco; el 4 de mayo, el Half Triatlón de Sevilla y el Aquabike, que a su vez sirvió para celebrar el Campeonato Andaluz de Media Distancia para deportistas profesionales y aficionados; y el 19 de mayo, el Triatlón de Sevilla. Y la lista no acaba ahí, porque el 28 de septiembre cumplirá su séptima edición la Travesía Río Guadalquivir, que incluye hasta pruebas para niños.

“Aquí nunca jamás hemos tenido problemas, al revés. Como no hay ningún vertido de aguas residuales al río, el agua no está sucia. Se puede hasta beber”, asegura Nieves Infante, triatleta desde 2008 y fundadora y directora de Of Sport, la empresa andaluza que entre otras muchas competiciones organiza el Triatlón de Sevilla y el Half Triatlón. Y ya son 27 ediciones de la primera prueba, casi nada.

Con vistas a garantizar la salud de los participantes, y tal como manda el reglamento de la Federación Internacional “desde hace tres o cuatro años”, Of Sport se encargó en abril de recoger una muestra de agua del Guadalquivir para que un laboratorio independiente chequease su estado. La toma, de dos litros, se cogió en las instalaciones del CEAR de remo y piragüismo y fue enviada a Aquyma, empresa certificada con el sistema de gestión de la calidad. Su informe no deja dudas: “Calidad del agua de baño clasificada como excelente según normativa”, sentencia.

Los detalles del informe también resultan muy interesantes. Los científicos no detectaron que hubiese enterococos y, sobre todo, establecieron que el nivel de la Escherichia coli (la E. coli) estaba en ocho unidades por cada 100 mililitros. El límite para que el ser humano no corra ningún peligro de infección está en 500 mililitros, así que el Guadalquivir cumple de sobra con los requisitos para que los deportistas se tiren al agua en perfectas condiciones.

Comparado con el Sena, el Guadalquivir es un río sano. “Si la analística no es positiva, la Federación no autoriza que se celebre la prueba”, advierte Infante, que además calcula que en el Sena, por el contrario, el nivel de E. coli podía estar “entre 2.300 y 3.000 unidades”. La medición, si se hizo, no ha trascendido en público, pero “allí se vierten residuos, el agua directamente está contaminada”, apostilla la responsable de Of Sport.

La valoración es compartida por algunos participantes habituales del triatlón sevillano. “Aquí coges agua con las dos manos y es transparente, está limpia y sorprendentemente ni huele. Y además casi no hay corriente, no como en el Sena, que tiene unas corrientes brutales”, explica uno de ellos.

El currículum del Guadalquivir

El Guadalquivir tiene un ilustre currículum como sede de grandes campeonatos de distintos deportes, entre ellos los que implican nadar en sus aguas. En 2007 acogió el Campeonato de Europa de natación en aguas abiertas (5 y 25 kilómetros). Ese mismo año estuvo allí la élite mundial para la Copa del Mundo, que además era clasificatoria para el Mundial del año siguiente... que también se celebró en Sevilla y con una trascendencia histórica. Porque, además de la carrera corta y la ultralarga, se organizó también la de 10 kilómetros y esta última prueba sirvió de Preolímpico oficial, es decir, que fue clasificatoria para los Juegos de Pekín, en los que esa distancia se estrenó como olímpica.