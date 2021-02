Ni un triunfo de los equipos sevillanos en Tercera

Mala jornada para los equipos sevillanos en Tercera División, en la que no se produjo ni uno solo triunfo en ninguno de los dos subgrupos de los equipos de la provincia. Apenas el Utrera de Jesús Galván, que empató 4-4 en Puente Genil en un partido loco pudo sumar en el subgrupo B, mientras que en el de la zona de Cádiz, en una jornada marcada por el triunfo del Xerez DFC en el derbi en Chapín (0-1) sólo sumaron Cabecense y Antoniano, que empataron en el encuentro que enfrentó a ambos.

En el partido más movido de la jornada, el Utrera, que ya rompió su mala racha la pasada jornada, no pudo ganar en Puente Genil pese a adelantarse hasta tres veces en el marcador, la primera por medio de Ranchero en el minuto 1. El equipo cordobés remontó, Trabazo empató y Rubén Cruz pondría el 2-3 en el marcador en el minuto 73. Ezequiel empató de penalti a falta de 10 minutos para el final y Plusco, en el 87, haría el 3-4 que parecía definitivo, pero el gaditano Canty estableció el 4-4 final en el 89.

El Utrera, con este resultado, sigue fuera de la zona de descenso, pero se aleja más de su objetivo, que no es otro que meterse en el play off por ascender.

En este mismo grupo el Coria se ahogó en la orilla después de nadar con furia en terreno del líder Ciudad de Lucena, al que sin Juan Delgado, sancionado, le costó superar a los de Fernando Cepeda, un equipo muy necesitado de puntos que finalmente cayó con un gol de Maero en el minuto 70.

En Lepe, el Castilleja ofreció una de sus mejores versiones, pero volvió a perder víctima de sus propios errores. El equipo de Alejandro Ceballos no logra salir de una dinamica negativa y ha sumado sólo un puntos en los últimos siete partidos. Puede decirse que salió desde la caseta perdiendo, pues al minuto de juego ya iba por detrás en el marcador tras una mala salida de Adri que aprovechaba Abeledo de vaselina. El Castilleja, bien plantado, generó muchísimo en ataque, siendo Wojcik un incordio para la defensa local. Los alixeñps pudieron empatar, pero a la segunda llegada el San Roque volvió a golpear. Con 2-0, los aljarafeños no tiraron la toalla. El hispano-polaco acortó distancias antes del descanso con un golazo de volea y en el segundo tiempo también dominó a su rival, rozando el empate en varias ocasiones, hasta en un cabezazo de Wojcik que salvó el ex bético Juanjo bajo los palos.

Por su parte, el Gerena, que sufrió un arbitraje muy discutido, perdió en casa ante el Pozoblanco (1-2), que remontó el gol inicial de Juanfran y se llevó los tres puntos en el minuto 84. Los mineros, con este resultado, ven complicado escapar de la zona baja.

En el subrupo A, la Lebrijana perdió en Arcos (1-0) y se mete abajo como vicecolista junto a Antoniano, que arrancó un insuficiente punto en Las Cabezas. En este grupo, los tres equipos sevillanos cierran la tabla.

Resultados Tercera División

Subgrupo A

Xerez CD-Xerez DFC (0-1)

Arcos-Lebrijana (1-0)

Ceuta-Rota (3-0)

Conil-Los Barrios (1-0)

Cabecense-Antoniano (0-0)

Subgrupo B

San Roque Lepe-Castilleja (2-1)

Puente Genil-Utrera (4-4)

Gerena-Pozoblanco (1-2)

La Palma-Córdona B (1-3)

Ciudad de Lucena-Coria (1-0)

Descansó: Sevilla C