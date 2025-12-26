Última jornada de carreras de caballos del año, este domingo, en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas

Un total de cuarenta y cuatro caballos tomarán parte este domingo, 28 de diciembre, en la sexta jornada de la temporada, última del año, que se celebrará en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner”, en Dos Hermanas. El programa contempla cinco carreras con purasangres a galope, todas ellas disputadas en la pista de hierba, y dedicadas a asociaciones vinculadas a la infancia, poniendo el acento en su dimensión social y solidaria.

La jornada se abrirá a las 12:00 horas con el Premio Redes que cuidan, sobre 1.600 metros, una prueba de venta que reunirá a nueve ejemplares. Destaca la participación de Bravo, que contará con la monta del checo Vaclav Janacek, líder del ranking nacional y muy cerca de alcanzar el centenar de victorias en la temporada. También merecen atención Spirituale, con Denisa Sikorova, y El Sokhna, bajo la conducción de Gabriel Arguinzones.

A las 12:35 horas se disputará el Premio Hogares que acogen, segunda carrera del día, sobre una distancia de 2.100 metros. Esta primera parte del hándicap dividido, reservada para caballos y yeguas de tres años en adelante, presenta un lote de nueve participantes, con Aniol y Zambra como principales aspirantes al triunfo, montados por Denisa Sikorova y Jaime Gelabert, respectivamente.

La tercera cita, prevista para las 13:10 horas, será el Premio Familias que acogen, un hándicap limitado descendente sobre 2.400 metros. Siete purasangres competirán por la victoria, con especial protagonismo para Heliópolis y Leivinha, que llevarán en la silla a Ignacio Melgarejo y Vaclav Janacek.

A continuación, a las 13:45 horas, se correrá el Premio Colores de Familia, segunda parte del hándicap dividido, nuevamente sobre 2.100 metros. Con diez caballos, será la prueba más numerosa y de pronóstico abierto, aunque Luna Rossa, Sweet Wish y Sogalinda parten como referencias para los primeros puestos.

El programa se cerrará a las 14:25 horas con el Premio Faros de Orientación, sobre 1.800 metros. En este último enfrentamiento, Trofeo y Seven Symphonies aparecen como los ejemplares con más opciones, según la prensa especializada, con Denisa Sikorova y Vaclav Janacek como jinetes.

Entrada y aparcamiento gratuitos

El Gran Hipódromo de Andalucía se presenta como un recinto deportivo único en la comunidad, con instalaciones modernas, amplio graderío, zonas destinadas al público infantil y una variada oferta gastronómica. Tanto la entrada como el aparcamiento serán gratuitos, en una jornada que arrancará oficialmente a las 12:00 horas y promete emoción y ambiente para los aficionados al turf.