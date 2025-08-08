El VAR llega a La Liga F

Esta mañana se ha hecho oficial que se implantará el VAR en La Liga F, una posibilidad que se veía probable desde que se tomara esta decisión para la Primera RFEF. El Sevilla femenino podrá utilizar esta herramienta, aunque su uso será diferente al videoarbitraje que todos conocemos.

En este caso, cada entrenador tendrá dos oportunidades por partido para pedir que se realice una revisión. En el caso de que el colegiado rectifique su decisión otorgando la razón al técnico este podrá seguir manteniendo la opción de reclamar la otra revisión, mientras que si el árbitro decide mantener su postura inicial el equipo demandante perdería la segunda oportunidad, por lo tanto los entrenadores deberán tener claro la jugada que reclamarán al jugarse la posibilidad de salir perjudicados.

El Football Video Support (FVS), nombre de este sistema alternativo del VAR, es más económico al no necesitar de la participación de los asistentes de vídeo y ya ha sido aprobado competiciones internacionales de categorías inferiores como el Mundial femenino sub 20 y sub 17.

Tras acordar los clubes y la federación su puesta en marcha para la próxima temporada, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) recibirá un curso de formación para los colegiados encargados de impartir justicia los partidos de la máxima competición femenina.