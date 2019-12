La Policía Nacional investiga la pelea en el bar de Montequinto con al menos ocho heridos y sin detenidos

La Policía Nacional mantiene una investigación abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon este sábado por la tarde la pelea que se registró en un bar de copas ubicado en Montequinto, en la que al menos ocho personas han resultado heridas, una de ellas podría tener la cara rajada, y sin que por el momento hasta ningún detenido.

Fuentes del establecimiento han informado a Europa Press de que los hechos se registraron a las 21:00 horas de este sábado, cuando se produjo un altercado entre dos grupos, compuesto por unas ocho personas. Las citadas fuentes han indicado que el motivo de la riña fue por una botella y, a partir de ese momento, "empezaron a pegarse entre ellos".

Desde el pub, ubicado en la calle Calígula, han explicado que las personas implicadas en la pelea se lanzaron entre sí "copas y cachimbas" y aseguran que no se produjo "ningún tiroteo o heridas por navaja". Desde el establecimiento han aclarado que, hasta ese momento, "había muy bien ambiente" y que "no pilló a ningún cliente durante la pelea". Han explicado que tras el incidente cerraron el bar para que la Policía Nacional hiciera las correspondientes gestiones y, tras la limpieza del mismo, fue abierto de nuevo al público dado que no hubo "grandes destrozos".

La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que estos hechos se están investigando y que, por el momento, no hay detenidos ni se puede dar ningún dato oficial más. Todos los participantes en la trifulca habrían resultado heridos mientras que uno de ellos, según han explicado citadas fuentes, habría tenido que ser operado en el Hospital Universitario Virgen de Valme.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha explicado que sobre las 21:20 horas de este pasado sábado atendieron una decena de llamadas que alertaban de la pelea en el bar de Montequinto. De inmediato, el centro coordinador movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y a los servicios sanitarios.