Abanca renuncia a lanzar una OPA sobre Liberbank

Abanca ha renunciado a formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre Liberbank, que sigue trabajando, por su parte, en la operación de fusión por absorción con Unicaja. Tras conocerse la renuncia a lanzar la OPA, las acciones de Liberbank, que tardaron unos minutos en marcar su primer precio, se dejaban más de un 12% a las 9.18 horas, hasta intercambiarse a un precio de 0,41 euros, mientras que Unicaja perdía un 3,2%, hasta 0,98 euros."Abanca y su accionista de control han decidido renunciar a su interés de promover la posible operación corporativa entre Abanca y Liberbank y, en consecuencia, no formular una OPA sobre Liberbank", ha comunicado Abanca este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).La entidad presidida por Juan Carlos Escotet ha tomado esta decisión después de que la CNMV le diera ayer un plazo "improrrogable" de diez días hábiles para que manifestara su decisión o no de formular una OPA sobre Liberbank, incluyendo únicamente condiciones admisibles de conformidad con el Real Decreto de OPAs.En este sentido, Abanca ha explicado que, teniendo en cuenta este plazo, no le resulta posible realizar una revisión confirmatoria ('due diligence') de determinados aspectos relativos a Liberbank y su grupo, ni por tanto, como se indicaba en la carta remitida al consejo de Liberbank, tomar una decisión definitiva acerca de la posible formulación de una OPA.

"La pretensión de Abanca y su accionista de control de realizar una revisión confirmatoria ('due diligence') con cáracter previo a la toma de cualquier decisión definitiva resulta totalmente legítima y constituye una práctica habitual en operaciones corporativas que afectan a sociedades cotizadas, incluyendo OPAs", ha explicado la entidad.Asimismo, Abanca renuncia a la OPA sobre Liberbank al considerar que ésta sigue trabajando en la operación corporativa para una posible fusión por absorción con Unicaja.En todo caso, Abanca y su accionista de control han dejado claro que en todo el proceso relativo a la posible operación corporativa con Liberbank, en el que reconocen llevar trabajando desde hace meses, su actuación en todo momento se ha desarrollado con "estricto cumplimiento" de la normativa aplicable y "guiada por la buena fe, extremando las medidas tendentes a la salvaguarda de la confidencialidad durante la fase preparatoria de la operación". "Únicamente a raíz de las indeseadas filtraciones, totalmente ajenas a Abanca y su accionista de control, y las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación el pasado 22 de febrero y obedeciendo a la exigencia real y a requerimiento de la CNMV, se procedió a publicar el primer hecho relevante y a partir de ese momento, a tratar con la debida transparencia las sucesivas actuaciones", ha señalado la entidad.Tras conocerse la renuncia de Abanca a lanzar la OPA sobre Liberbank, las acciones de la entidad con origen asturiano, que tardaron unos minutos en marcar su primer precio, se dejaban más de un 12% a las 9:18, hasta intercambiarse a un precio de 0,41 euros, mientras que Unicaja perdía un 3,2%, hasta 0,98 euros.