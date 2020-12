La Generalitat admite que el traslado de Abengoa a Valencia no está pactado

El Gobierno valenciano admitió ayer que el hipotético traslado de Abengoa a Valencia no está ni mucho menos pactado, lo que abunda en que el hecho de que se desvelase la negociación sólo era, como publicó este diario, un elemento de presión a la Junta de Andalucía para que rectifique su posición y participe en la operación de rescate que expira, si no se prorroga una extensión entre las partes, mañana

La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, afirmó que la negociación del Gobierno valenciano con Abengoa para el traslado de la multinacional está “en una fase muy incipiente” y que de momento “no hay un proyecto, no hay un documento ni una tramitación administrativa” sino que “en todo caso, es una sugerencia verbal”.

Así lo indicó Oltra ayer en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, donde apuntó que en estos momentos el Insitut Valencià de Finances (IVF) está estudiando esta operación. En esta línea, consideró que está en “una fase muy incipiente como para hacer un análisis”. La también consellera de Igualdad rechazó pronunciarse sobre las posiciones de los grupos que sustentan al Govern del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).

En los últimos días, varios miembros de estas dos últimas formaciones se han manifestado respecto a este futurible traslado. En concreto, el portavoz de Compromís en la comisión de Industria de Les Corts, Josep Nadal, señaló en Twitter: “No entiendo por qué la autonomía más pobre y peor financiada tenemos que rescatar a una multinacional arruinada de quien en su casa no quieren saber nada, sólo porque traigan la sede aquí”.

El hipotético traslado de Abengoa a Valencia no puede decidirse en este momento porque la matriz no tiene consejo de administración. Tampoco puede hacerlo la filial Abenewco 1, porque al no haberse ejecutado el contrato de rescate, sigue dependiendo de la matriz y de sus estatutos, que fijan que la sede del grupo ha de estar en el municipio de Sevilla en su artículo 2º.