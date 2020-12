Urquijo avala la oferta a los minoritarios de Abengoa y la comunica a la CNMV

Gonzalo Urquijo empuja para que el acuerdo pactado con Marcos de Quinto se haga realidad antes de la junta general de accionistas de Abengoa de la semana próxima. El presidente destituido por los accionistas en la matriz del grupo, que impidió que hubiese un relevo en el órgano de gobierno de la empresa cotizada al mismo tiempo que se producía su cese, reunió este miércoles al consejo de administración de Abenewco 1, que sí sigue presidiendo, para que éste avalese la “propuesta de acuerdo” que él mismo, junto con el Banco Santander, negoció.

Para hacer más fuerte este aval, Urquijo provocó que pese a estar descabezada, Abengoa S. A. comunicase a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) la decisión del consejo de Abenewco 1. Según la información relevante enviada al regulador bursátil, el consejo de la filial en la que ha concentrado los activos, los negocios y el empleo que genera la matriz “ha considerado y aprobado hacer suya la propuesta de acuerdo entre accionistas, acreedores y la propia compañía, de apoyo a la refinanciación del grupo”.

Además, el consejo de administración de Abenewco 1 “ha valorado que la propuesta supone un esfuerzo encomiable por todas las partes involucradas, con el propósito común de conseguir la viabilidad del grupo obteniendo sin dilación la financiación pública y privada que tan urgentemente necesita”.

En su afán por cerrar el rescate anunciado el seis de agosto y que está bloqueado por la Junta de Andalucía y reprobado por los accionistas de Abengoa S. A., la comunicación a la CNMV informa de que “la propuesta se someterá, en cuanto a los extremos que son competencia de la junta general de Accionistas de Abengoa Abenewco 1, S.A., a su aprobación por la primera que se celebre tras la ejecución de los acuerdos de refinanciación”, una junta general que sería convocada por el consejo de administración para su celebración dentro del primer trimestre de 2021, según precisa la información relevante. “Además estará sujeto a la ratificación por el nuevo consejo de administración de Abengoa S.A. que sea designado en su junta general de 21 o 22 de diciembre próximo”, advierte.

Rebelión dentro de la rebelión de Abengoa

Este movimiento de Urquijo se produce cuando se ha producido una rebelión dentro de la rebelión de los accionistas de Abengoa, que provocó la destitución por primera vez en la historia del consejo de administración de una cotizada por la unión de miles de minoritarios tenedores de títulos.

La plataforma que agrupa a esos accionistas rebeldes no tiene personalidad jurídica. No es ni una asociación con estatutos ni nada equiparable. No tiene órganos de gobierno formales, aunque sí un grupo gestor para hacer eficiente su funcionamiento. Al carecer de estructura jurídica, nadie puede firmar en nombre del colectivo el acuerdo, que además no es vinculante para ningún accionista, según los propios negociadores de Abengoashares.

Pero es que además, la oposición al acuerdo anunciado la medianoche del martes, y que adelantó de madrugada este diario, ha levantado una creciente ola de oposición entre los accionistas. Éstos tienen en marcha una votación y el no al acuerdo se impone con claridad.

Todo eso ha generado discordia entre los partidarios y detractores de un acuerdo que sólo ofrece compensaciones al accionistas a futuro y sin garantías de cumplimiento. Esta división, que algunos accionistas interpretan que es el verdadero objetivo del acuerdo, está generando confusión sobre qué ocurrirá a partir de la junta general del lunes próximo, o el martes si no hay quorum suficiente la víspera.