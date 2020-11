Golpe de timón en Abengoa, aunque incompleto. La junta general de accionistas extraordinaria de la multinacional andaluza acordó este martes la destitución del consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo. El presidente sin embargo no ha permitido que se vote la propuesta de un nuevo consejo de administración que presidiría Marcos de Quinto, con lo que los minoritarios agrupados en la asociación Abengoashares no han podido tomar el control de la compañía para asegurar un salvamento de la compañía que no liquide la matriz y rescate a todo el grupo. El cese fue respaldado por el 66% de los accionistas representados en la junta y rechazado por el 33% presente.

Los propietarios minoritarios forzaron la convocatoria de esta reunión de accionistas ante la negativa de la empresa a darles información y sus sospechas de que el rescate firmado el 6 de agosto y bloqueado porque la Junta de Andalucía no ha participado como exigía el contrato. Abengoshares interpreta que esas sospechas se confirmaron ayer, cuando la empresa respondió a los requerimientos de información del primer orden del día y en los que confirmó que la matriz histórica se encamina hacia la quiebra aun cuando se salve la filial Abenewco 1 y todo el resto del grupo.

La junta se constituyó con la presencia de 28,05% del capital social de Abengoa S. A. La votación de los puntos que pedía el cese del consejo de administración y el nombramiento de un nuevo consejo, así como una serie de encomiendas a ese nuevo consejo, se produjo, a excepción del nombramiento de nuevos consejeros, que Urquijo impidió votar por contener defectos no subsanables. Todos fueron ganados con amplio margen por los accionistas minoritarios. La imposibilidad de votar el quinto ha hecho imposible que Marcos de Quinto y los otros seis propuestos tomaran el control de la empresa.

Con ello, Abengoa S. A. queda descabezada y sin consejo de administración. La dirección actual convocó el padado lunes para el 21 y 22 de diciembre otra junta general extraordinaria en la que se reduce a tres miembros el consejo de administración y se propone a tres personas con experiencia en administración concursal y liquidación de empresas. En concreto, la composición de este consejo reducido de la histórica matriz que ya tendría un papel testimonial en el grupo estaría integrada por Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde, y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird.

El propio Urquijo dijo en la junta general que la votación crea una situación de "acefalia" pero recordó a continuación que la dirección ya había convocado la junta general extraoridnaria de diciembre y reiteró por dos veces que los accionistas "podrán presentar propuestas alternativas" al consejo propuesto.

El cese de Urquijo y el resto de consejero en Abengoa S. A. no tiene, de momento efecto en Abenewco 1, dado que la filial tiene su propio consejo de administración, integrado por los mismos miembros. Por ello, Urquijo y su equipo siguen controlando el grupo de facto, aunque ya no la matriz y cotizada.

Hoy vencía el nuevo plazo dado por el consejo despuesto para que la Junta andaluza participase en el rescate. Está por ver si Abengoa anuncia, además de los acuerdos de la junta general, alguna novedad al respecto que pudiera decidir el consejo de Abenewco 1.

Noticia en elaboración. Será ampliada en próximos minutos.