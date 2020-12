Accionistas de Abengoa proponen inyectar ellos 22 millones de euros en Abenewco 1

Los accionistas minoritarios reafirmaron ayer que quieren tomar el control del grupo Abengoa para asegurar su reflotamiento y asegurar su viabilidad. Por ello su nueva candidatura para presidir la empresa matriz, Abengoa S. A., que encarna el empresario cántabro Clemente Fernández, plantea que los propietarios inyecten 22 millones de euros en la filial operativa que concentra los activos, el negocio y el empleo, Abenewco 1.

La propuesta de Clemente Fernández consiste en inyectar hasta 22 millones de euros mediante una ampliación de capital con derecho preferente para que los actuales accionistas de Abengoa S.A. no pierdan su participación en Abenewco1, con lo que, sostiene, se alivia al pool bancario y se conseguiría la ansiada paz social.

La refinanciación de Abenewco 1 está paralizada por dos frentes. De un lado, la negativa de la Junta de Andalucía a aportar 20 millones de euros. Y, del otro, la rebelión de los accionistas contra un plan que lleva a la matriz a la liquidación y hace perder toda su inversión a los accionistas.

La propuesta de Fernández garantizaría los 20 millones que aún faltan para lograr 250 millones de euros de nueva liquidez y 300 millones en avales.

Clemente Fernández propone con esta ampliación de capital una dilución del 50% para los accionistas de Abengoa S.A de su futura participación del 77,5% (una vez se ejecute el Mandatory Bond, que da derecho a un 22,5% de la filial) y mantener una participación del 38,75% de Abenewco1 a cambio de realizar ese desembolso de 22 millones.

Esa ampliación de capital sería en primera ronda exclusiva para los accionistas de Abengoa S.A., en segunda, se da a los accionistas la opción de suscribir los derechos que quedasen desiertos, y en tercera ronda se abriría a inversores no accionistas de la matriz, en el caso de que sobraran derechos.

Con esta oferta al resto de grupos de interés del grupo Abengoa, Clemente Fernández y los accionistas minoritarios de Abengoa S.A. quieren “reiterar su compromiso con la empresa y así demostrar su apoyo a un plan de financiación inclusivo en el que todos tengan cabida”. “Serán los accionistas los que apoyen la refinanciación con su propio dinero”, afirman los propietarios ahora sindicados como primer accionista de la matriz.

Al dar a conocer su plan para conseguir refinanciar la empresa cuando Clemente Fernández la presida, los minoritarios agrupados desvelaron también los dos consejeros que integrarán su candidatura al consejo de administración de la matriz y cotizada.

José Joaquín Martínez Sieso y Alfonso Murat integran la candidatura al consejo de Fernández

Las personas que se han comprometido con Fernández para formar parte de su candidatura a presidir la empresa son José Joaquín Martínez Sieso, ex presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, y el empresario José Alfonso Murat Moreno, presidente y fundador de la compañía tecnológica cántabra Sayme, ambos como consejeros independientes.

Para reiterar ese compromiso, los propietarios recuerdan que desde Abengoashares en innumerables ocasiones, “los accionistas somos los primeros interesados en salvar la empresa, a los trabajadores, a los acreedores y a los proveedores además de seguir apoyándola para que siga creciendo y convertirla en un referente en su sector”, afirman.

Lo que sí tienen claro es que para que Abengoa tenga ese futuro inclusivo con todos los grupos de interés, la etapa de Gonzalo Urquijo tiene que concluir cuanto antes.

“El cesado Gonzalo Urquijo y sus ahora cómplices, Juan Pablo López-Bravo, Margarida Smith y Jordi Sarrias”, los consejeros elegidos por los minoritarios que han traicionado a quienes les auparon al consejo, “han colocado a la empresa en un estado vegetativo del que parece que no quieren salir”, señala la candidatura de Clemente Fernández, que añade: “Nunca han planteado un plan alternativo de financiación, ni han tratado de negociarlo. Mantienen la empresa secuestrada sin capacidad de negociación ni de operación”.Abengoashares denuncia el “grave deterioro que está sufriendo la empresa y no por culpa de los accionistas sino de su equipo gestor que no ha sabido sacar provecho de las últimas reestructuraciones y que ahora es incapaz de sacar un plan de refinanciación consensuado que tenga en cuenta a los accionistas”.

Además avisa de que Gonzalo Urquijo, que ya ha perdido dos juntas de accionistas consecutivas, “perderá la siguiente” y no puede culpar a los accionistas “de su incapacidad y su temeridad ante este deterioro”. “Ni los trabajadores, ni los accionistas deben pagar por su mala gestión”, remacha.

También reitera que la empresa no ha formulado cuentas de 2019 ni ha presentado resultados a 30 de junio ni a 30 de septiembre o previsión de cierre de 2020. Estas cuentas, así como el beneficio fiscal devenido de años pasados beneficiarían a la matriz.