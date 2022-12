Agro Sevilla comienza a vender aceitunas en España tras 45 años de exportación

Julio Roda es consciente de que Agro Sevilla y todo el sector se enfrentan a una campaña muy complicada, con una fuerte reducción de la producción ( 462.000 toneladas, según la Interprofesional, frente a las 550.000 de 2021 ) por la sequía, la vecería (cansancio del olivo que le hace rendir menos tras un año bueno) y las olas de calor del verano. Cree, en cualquier caso, que no habrá problemas de desabastecimientos por los buenos excedentes, aunque puede haber dificultades para proveer "los diferentes calibres a toda la variedad de clientes y segmentos". En momentos, puntuales, pues, sí puede haber más problemas.

Lo lógico, para cualquier compañía, es empezar a vender en el mercado autóctono y luego, tras un plan meticuloso, lanzarse a otros mercados. Agro Sevilla nació hace 45 años con el ADN de la exportación y es netamente exportadora , hasta el punto de que hasta ahora no tenía presencia en España.

Mantiene su presencia en EEUU pese al golpe de la aceituna negra

Históricamente, el principal mercado de Agro Sevilla es Estados Unidos. Es el mayor del mundo, con un número de consumidores potenciales de 400 millones de personas. Y, además, es muy demandante de aceituna negra. El golpe de los aranceles -Agro Sevilla está entre las más afectadas- ha hecho que las ventas en EEUU pasen de superar el 20% del total de la firma a quedarse en el 17%. La bajada no es espectacular, pero Roda incide en que lo que más ha caído es la rentabilidad.

Y la situación continúa siendo muy complicada, pese a que EEUU rebajó temporalmente el pasado marzo la tasa al 7,76%. "Es un arancel que hay que sumar al histórico que ya teníamos del 4%, por lo que el nivel de competitividad con respecto a otros países no se ha recuperado", afirma.

Pese a ello, Agro Sevilla mantiene la filial en EEUU y no ha dejado de visitar clientes y de recuperar los perdidos. Además, no ha reducido plantilla estructural en España. Lo que sí ha hecho es elevar la presencia de aceituna verde en su producción (cada vez se añade más gordal y manzanilla a la hojiblanca, su principal variedad) y apostar cada vez más por el mercado asiático y el de Oriente Medio, para compensar no solo la caída en EEUU sino también los condicionantes que tiene la exportación a la Europa del Este por la guerra de Ucrania.