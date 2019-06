La Airef pide un política fiscal con más capacidad redistributiva

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no es ajena a que la desigualdad es uno de los principales males que aquejan a la sociedad española. Así lo han observado en muchos de los informes que realizan para las distintas administraciones públicas.

Su presidente, José Luis Escrivá, aseguró hoy en Santander que España está desalineándose del resto de Europa en este tipo de indicadores desde hace 15 años. Por eso, reclamó a los próximos gobiernos la puesta en marcha de políticas fiscales con mayor capacidad redistributiva.

Escrivá insistió en que este tipo de medidas no suponen más gasto, como demuestran los países del entorno, sino que están más relacionados con la voluntad política.

Copago farmacéutico y becas universitarias

Escrivá puso como ejemplo el copago farmacéutico y las becas universitarias como campos donde se puede mejorar en la redistribución equitativa de la riqueza sin aumentar el coste.

Respecto al copago aseguró que con la tecnología actual podrían asignarse los descuentos según el nivel de renta de una forma continua y no con tramos. Además, aseguró que hay un desajuste entre, por ejemplo, la bonificación que recibe una persona activa con una renta de 18.000 euros y un pensionista con los mismos ingresos.

Sobre las becas, indicó que no parece razonable que los estudiantes no puedan cobrar las ayudas hasta casi finalizar el curso, ya que sólo se necesita conocer la nota del año anterior y el nivel de renta familiar. "Cuando hemos preguntado, nos han dicho que el retraso es porque Hacienda no proporciona los datos hasta octubre. Pero no entendemos por qué no se toman los datos de la renta del año anterior como se hace en Francia", explicó Escrivá.

Renta mínima vital

El presidente de la Airef también anunció que acaban de concluir un informe solicitado por el Gobierno sobre el coste de una posible implantación de la renta mínima. El estudio incluirá también los distintos impactos redistributivos de la controvertida medida. Escrivá pronosticó que el Gobierno publicará el contenido del informe en las próximas semanas.