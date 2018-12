Alberto Gutiérrez releva a Fernando Alonso como responsable de aviones militares de Airbus

Airbus ha nombrado a Alberto Gutiérrez, de 56 años, Head of Military Aircraft (responsable del área de aviones militares) dentro de Airbus Defence and Space, cargo que desempeñará a partir del 1 de enero de 2019, según ha informado la multinacional aeronáutica en un comunicado. Gutiérrez reportará directamente a Dirk Hoke, Chief Executive Officer (CEO) de Airbus Defence and Space, y entrará a formar parte del comité ejecutivo de la división.

Además, Alberto Gutiérrez ocupará el puesto de Head of Airbus Spain (presidente de Airbus España) y "supervisará el conjunto de las actividades empresariales de la compañía en el país", informa Airbus. Sucederá a Fernando Alonso, de 62 años, que se jubila tras 40 años en el sector aeroespacial, 37 de ellos en Airbus. Alonso permanecerá en la compañía hasta finales de marzo de 2019 para garantizar un proceso de transición fluido con su sucesor.

El nuevo responsable de la división de aviones militares y Airbus España era hasta ahora el número dos de Fernando Alonso como responsable de Operaciones de aviones militares y fue reclutado para ese puesto en julio de 2017. Ya en diciembre de ese año Alonso apuntó a él como su sucesor en un encuentro con periodistas y enmarcó este posible nombramiento en un "relevo generacional".

Gutiérrez asumirá el reto de la exportación del A400M y el nuevo contrato con los países

Fernando Alonso, por su lado, accedió al cargo -era director de Ensayos de Vuelo- tras la dimisión de Domingo Ureña al frente de la división de aviones militares por los retrasos en el programa del avión de transporte A400M, que se ensambla en Sevilla. En sus cuatro años como máximo responsable, ha tenido que lidiar sin embargo con nuevos problemas, primero derivados del accidente de mayo de 2015, que causó cuatro muertos y levantó dudas sobre el futuro del programa; y después tras detectarse fallos en los motores y en el fuselaje. El avión suma 8.400 millones en provisiones para cubrir el exceso de coste y ha tenido que reducir la cadencia de producción.

En lo positivo el ritmo de montaje del avión ha entrado en velocidad de crucero con Alonso al mando y se ha alcanzado un acuerdo de intenciones con los países miembros del programa para flexibilizar el periodo de entregas, lo que supondrá un mayor margen para Airbus para cumplir los plazos y así evitar multas. Este acuerdo se encuentra pendiente aún de ratificación y firma. Además, el A400M debe lograr exportar a más países -más allá de los firmantes del programa- para garantizar su supervivencia y a ese reto se enfrentará Gutiérrez en los próximos meses.

En la nota de Airbus el CEO de la compañía, Tom Enders, que también dejará su cargo, agradeció a Alonso "su extraordinario compromiso y liderazgo inspirador a lo largo de todos estos años" y lo reconoció como "uno de los directivos con mayor capacidad para liderar personas que he conocido en nuestro sector". Enders ha ensalzado "su papel decisivo para recuperar la situación crítica del A400M" y, anteriormente, su contribución "al desarrollo y puesta en funcionamiento de todos nuestros aviones de la familia Airbus como ingeniero de ensayos en vuelo". En esta posición protagonizó los vuelos inaugurales del A340-200 en 1992, del A319 en 1997, del A380 en abril de 2005 y del A350 XWB en junio de 2013.

Dirk Hoke, CEO de Airbus Defence and Space, manifestó por su lado que el sucesor de Fernando Alonso, Alberto Gutiérrez, aporta amplios conocimientos y experiencia para afrontar nuevas oportunidades en el sector de la defensa, "desde campañas relativas a plataformas actuales como el Eurofighter o el A330MRTT, hasta nuevos proyectos, como el Futuro Sistema Aéreo de Combate".

Alberto Gutiérrez fue CEO de Eurofighter GmbH, con sede en Alemania entre 2013 y 2016. Comenzó su carrera profesional en 1985 como ingeniero y ha ocupado numerosos puestos de alta dirección en Airbus Defence and Space, como Head of Operations en Airbus Military y Head of Eurofighter Production para Alemania y España. Es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.