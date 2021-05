Andalusí beverages: la destilación innovadora

Un experto ruso dio el visto bueno a los vodkas

Lo primero que lanzó Andalusí Beverages fueron vodkas. "Nos ayudó un experto en vodka ruso, amigo de la familia. Hicimos muchas pruebas, hasta que los productos cumplieron el mínimo para poder decir que eran verdaderos vodkas". En el portfolio hay ya varios sabores, y, aparte de los clásicos, triunfa el vodka de lima y el temptation de manzana. El gran éxito de la empresa es, en cualquier caso, un licor (de vodka), el spicy fresh, del que se vendían ante de la pandemia 45.000 botellas al año. Por otro lado, hace dos meses Andalusí Beverages creó su propia tienda 'on line', que usa no solo para vender (no deja de crecer) sino también como termómetros de tendencias de consumo. Y, además, ya cuenta con una red comercial con ocho trabajadores, que prevé ampliar, y exporta a Reino Unido, Portugal y China (en Shangai está su principal cliente exterior de Ginebra), y ya hay propuestas de EEUU, Sudamérica, Sudáfrica y otros países de Asia.