El Banco de España alerta de la relajación en la concesión de créditos al consumo

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ayer a los bancos españoles que hagan frente al reto de la rentabilidad pero sin recaer en un aumento "indebido" de los riesgos por la relajación de los estándares del crédito al consumo.

Hernández de Cos aseguró que, pese a que el crédito al consumo no supone más allá del 5% del balance de las entidades, se observan tasas de crecimiento crediticio de entre el 15% y el 20% en términos interanuales, así como un "sustancial" aceleramiento de la morosidad como elemento asociado y sintomático. "No podemos olvidar que la búsqueda de negocios rentables no puede realizarse a expensas de la necesaria vigilancia de las condiciones de concesión de los créditos", alertó el gobernador. En su opinión, esta premisa es "básica" y condición "necesaria" para una adecuada gestión del riesgo crediticio.

De este modo, Hernández de Cos, que indicó que esta situación sugiere una "cierta" relajación de los criterios de admisión y selección de riesgo, rogó no olvidar las lecciones de la crisis. "El crecimiento observado supone un elemento de cautela. No sería admisible que, nuevamente, la búsqueda de una fuente alternativa de ingresos a corto plazo pasase a convertirse en una fuente potencial de pérdidas a futuro", aseveró.

En este sentido, las políticas de fijación de precios de producto o servicio "coherentes, exhaustivas y rigurosas" son consideradas por el Banco de España como fundamentales para asegurar una adecuada rentabilidad ajustada al riesgo. Esto debería garantizar que el precio que se cobra por un producto o servicio se corresponda, al menos, con su coste total, incluida la prima de riesgo inherente a cada tipo de operación.