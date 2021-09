La Bolsa de Fráncfort incluye a Befesa en el índice MDAX tras crecer su capitalización

Befesa confirmó este lunes que se incorporará al MDAX, uno de los principales índices bursátiles de Alemania. Deutsche Börse AG en Fráncfort hizo el anuncio oficial el pasado 3 de septiembre, tras la habitual revisión de la composición del índice. El índice MDAX está compuesto por las 50 mayores empresas por debajo de los valores del DAX, que contiene las 40 mayores en términos de capitalización bursátil. La inclusión de Befesa en el MDAX será efectiva a partir del 20 de septiembre de 2021.

Con una capitalización de 2.900 millones de euros, si Befesa cotizase en España –Abengoa la excluyó del mercado en 2011, antes de venderla al fondo Triton Partners en 2013–, ocuparía el puesto 30 del Íbex, según las estimaciones de la propia compañía.

Befesa retornó a Bolsa en noviembre de 2017 y cotiza desde ese momento en Fráncfort. Casi un año después, en septiembre de 2018, entró en el SDAX. Su inclusión ahora en el índice MDAX se produce gracias al fuerte incremento de su capitalización bursátil a lo largo de los últimos tres años, en pleno proceso de expansión de su modelo de negocio, basado en proporcionar servicios medioambientales sostenibles, el cumplimiento constante de los objetivos e hitos estratégicos, así como el positivo impacto de la adquisición del proveedor líder del mercado estadounidense de servicios de reciclaje de EAFD American Zinc Recycling (AZR).

“La inclusión de Befesa en el MDAX es un paso importante y alentador para nosotros”, valoró el CEO de Befesa, el sevillano Javier Molina. “Tras nuestra salida a bolsa en 2017 y nuestra admisión en el SDAX en 2018, hemos demostrado constantemente nuestra capacidad para ofrecer un crecimiento en volumen y beneficios, incluso durante una pandemia mundial y sus efectos en la industria global”, agregó el empresario, que considera que entrar en el MDAX “demuestra el atractivo” de su caso de inversión y el éxito de su estrategia. “Seguimos ampliando y diversificando nuestra presencia a nivel global”, añadió Molina antes de resaltar que han “crecido hasta reciclar más de dos millones de toneladas de residuos peligrosos al año, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente mediante la prestación de servicios medioambientales de última generación a nuestros clientes de las industrias del acero y el aluminio.”

La inclusión en el MDAX supone un nuevo hito de Befesa en 2021, que está siendo un buen año para la empresa, que no duda en enfatizar que ha tenido “notables logros”. La compañía cosechó unos resultados récord en el primer semestre con un aumento del 70% del Ebitda respecto a 2020 y del 18% respecto a 2019. Además, con la adquisición de AZR (ahora Befesa Zinc US Inc.) Befesa ha ampliado y diversificado su presencia a nivel global.

La adquisición se cerró con éxito en agosto para ser consolidada en los resultados del tercer trimestre.

La expansión de Befesa en China sigue su curso con el desarrollo de las dos primeras plantas de reciclaje de EAFD en China. La construcción de la primera planta en Changzhou (provincia de Jiangsu), se completó en el segundo trimestre de 2021 y el arranque de la producción está avanzando bien. Está previsto que la segunda planta, situada en Xuchang (provincia de Henan), esté terminada en el cuarto trimestre de 2021.

Befesa también anunció este lunes que celebrará una junta general extraordinaria el próximo 5 de octubre con el fin de obtener la aprobación del nuevo capital autorizado de la compañía. El 28 de octubre Befesa publicará sus resultados del tercer trimestre, incluyendo la consolidación de Befesa Zinc US Inc. y una actualización de la previsión para todo el año.