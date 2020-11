Calidad, cercanía y precio, los tres factores que más influyen a la hora de elegir supermercado

El consumo parece haber dado un cambio brusco con la pandemia debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La digitalización se ha erigido como una de las principales vías de comercio debido a los meses de confinamiento y los hábitos se han transformado como bien aparece en el última encuesta de hábitos de consumo de este año 2020.

En ella, han participado entidades como la Confederación de Consumidores y Usuarios, la Confederación de Usuarios y Consumidores Independientes o la Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España.

En la Mesa de Participación, un grupo de trabajo donde se debaten diversos temas relacionados con el consumo, se ha hablado sobre las decisiones de compra en los consumidores, los factores que inciden en ellas y las nuevas tendencias que marcan nuevos caminos en la economía. En este sentido, se ha establecido que la calidad (57%), cercanía (51%) y precio (44%) son los aspectos que determinan la elección de las cadenas de supermercados.

Vivimos en un momento en el que la salud es lo más importante que debemos conservar y, por ello, los consumidores la han tomado como algo primordial en su toma de decisiones. Además, la cercanía y eficiencia o sacar mayor rendimiento en las compras a travésé del precio, son constantes muy tenidas en cuenta por las personas.

Requisitos indispensables para elegir supermercado

Las cadenas de supermercados españolas deben tener entre sus características la calidad en sus productos, la cercanía que facilite la compra y unos precios acordes a los tiempos en los que vivimos.

Calidad

Es el factor determinante a la hora de elegir un producto. Además, se cimienta en las bases de las preferencias de la persona y el precio establecido. La pandemia ha hecho que los consumidores se vuelvan coherente, hagan una compra mucho más meditada en la que no hay hueco para los caprichos. Otra de las características esenciales es que la calidad está vista como sinónimo de seguridad, algo fundamental en el día a día durante este último año. Por último, cada vez es más reivindicativo y por encima de todo están sus derechos, los cuales conoce ya a la perfección

Cercanía

Hay confianza en el comercio online que se viene fraguando desde hace años. Más del 65% de los encuestados creen que las compras realizadas por Internet son de calidad y fiables, mientras que el 10% no tiene la misma confianza depositada en este sistema comercial. Esta nueva vertiente a favor del comercio online suma ya más del 70% de adeptos y se debe, entre otras cosas, a la eficiencia, comodidad y sensación de seguridad al no tener que acudir a locales físicos. Aunque algunos siguen queriendo apostar por los supermercados más cercanos en la geografía, no hay nada más cercano como nuestro ordenador.

Precio

Estamos inmersos en una crisis económica sin precedentes. Por ello, los consumidores buscan un precio bajo pero sin perder de vista la calidad. No es una práctica que se lleve a cabo en su totalidad por el ahorro, sino por realizar una compra coherente y que te permita llenar la cesta no con los mejores precios sino con productos que estén bien valorados y te permita, por su precio acorde, optar a otros.